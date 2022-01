Học sinh lớp 8 cùng đồng bọn gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản

Với thủ đoạn điều khiển xe máy áp sát rồi cướp giật tài sản, nhóm thanh thiếu niên đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật trên địa bàn Hà Nội.

Ngày 21-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự 3 đối tượng về hành vi cướp giật tài sản là Nguyễn Tùng V. (SN 2007; trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là học sinh lớp 8 tại một Trường THCS), Vũ Tiến Đ. (SN 2006; trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) và Đinh Quang Minh (SN 2003; trú tại quận Đống Đa, Hà Nội).

Trước đó, công an các quận: Long Biên, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và huyện Đông Anh (Hà Nội) liên tiếp nhận được đơn trình báo về việc bị cướp giật tài sản với thủ đoạn điều khiển xe máy Honda Wave không lắp biển kiểm soát, áp sát, cướp giật sau đó tẩu thoát.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an các đơn vị quận huyện và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP đã vào cuộc điều tra, xác minh. Sau thời gian tích cực điều tra, các điều tra viên bước đầu xác định nhiều khả năng các vụ cướp giật do cùng một nhóm đối tượng thực hiện.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng chức năng đã làm rõ và bắt giữ nhóm gây án là Nguyễn Tùng V., Vũ Tiến Đ. và Đinh Quang Minh. Tại cơ quan công an, nhóm này đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 14-1, V. và Đ. điều khiển xe máy Honda Wave màu tím than, không lắp biển kiểm soát đi trên phố Hai Bà Trưng hướng đi Ngô Quyền. Phát hiện một người phụ nữ nước ngoài đang đứng trước cửa số nhà 29 Hai Bà Trưng sử dụng điện thoại, V. điều khiển xe áp sát để Đ. cướp giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy.

Ngay sau đó, Đ. chở V. đi trên phố Trần Khánh Dư hướng đi Trần Hưng Đạo, cướp giật điện thoại của người phụ nữ đang đứng ở điểm chờ xe buýt. Nhóm này sau đó bán 2 chiếc điện thoại được 2,5 triệu đồng. Số tiền trên V. và Đ. chia cho Minh 300.000 đồng, còn lại chia nhau tiêu xài hết.

Khoảng 9 giờ ngày 12-1, V. chở Đ. đi trên đường Cổ Linh, Long Biên và cướp giật được chiếc iPhone XSMAX màu vàng. Các nhóm này mang bán được 8 triệu đồng.

Ngoài 3 vụ trên, nhóm này còn khai nhận gây ra 5 vụ cướp giật tài sản khác (điện thoại) trên địa bàn các quận Long Biên, Ba Đình, Hai Bà Trưng, huyện Đông Anh (Hà Nội).

