Đang trộm tiền trong shop quần áo, cô gái 24 tuổi bị bắt quả tang

Lợi dụng sơ hở của shop quần áo "Chi Fashion", cô gái 24 tuổi ở thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã đột nhập trộm tiền.

Ngày 19-1, tin từ Công an huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng Công an xã Trung Thanh qua công tác tuần tra đã phát hiện, bắt quả tang 1 cô gái trẻ đang trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Theo đó, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, khoảng 16 giờ 15 phút ngày 17-1, qua công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thôn Yên Quả 2 (xã Trung Thành), lực lượng công an xã đã phát hiện, bắt quả tang Bùi Thị Bình (SN 1997, ngụ phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn) đang trộm tiền trong shop quần áo "Chi Fashion".

Tại chỗ, Công an xã Trung Thành đã phát hiện Bình đang có hành vi trộm hơn 13 triệu đồng của chị N.T.H. là chủ shop quần áo "Chi Fashion".

Đại uý Lê Đình Tú, Trưởng Công an xã Trung Thành, cho biết thời điểm gần Tết Nguyên đán, các đối tượng trộm cắp tài sản thường lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp. Vì vậy, công an xã thường xuyên vận động nhân dân đề cao cảnh giác, chủ động bảo quản tài sản, không để các đối tượng xấu lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi phạm tội.

