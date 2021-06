Hi hữu, hai xe máy chuyên dụng trong trụ sở công an bị mất trộm

Thứ Tư, ngày 02/06/2021 12:15 PM (GMT+7)

Tại trụ sở Công an phường Hưng Định (TP Thuận An, Bình Dương) vừa xảy ra vụ mất trộm hai xe máy chuyên dụng.

Vụ trộm hi hữu xảy ra tại trụ sở Công an phường Hưng Định (TP Thuận An, Bình Dương) vào rạng sáng 29/5.

Theo đó, hai chiếc xe máy hiệu Yamaha Exciter chuyên dùng để lực lượng công an phường Hưng Định đi tuần tra đã bị kẻ gian đột nhập lấy mất.

Đại diện chính quyền TP Thuận An cho biết, 2 chiếc xe vừa bị mất nằm trong số 20 chiếc xe được trang bị cho các đơn vị công an phường, xã trên địa bàn.

Trước đó, để tạo điều kiện cho lực lượng công an 10 phường, xã trên địa bàn TP.Thuận An tuần tra vũ trang, bằng nguồn ngân sách của địa phương, TP.Thuận An đã mua và trang cấp 20 chiếc xe máy hiệu Yamaha Exciter cho các đơn vị sử dụng.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra, trích xuất camera trên các trục đường để bắt giữ nghi phạm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn: https://tienphong.vn/hi-huu-hai-xe-may-chuyen-dung-trong-tru-so-cong-an-bi-mat-trom-post1342256.tpo