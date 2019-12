Hé lộ nguyên nhân vụ nổ súng tại Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thứ Năm, ngày 12/12/2019 15:40 PM (GMT+7)

Cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân ban đầu vụ nổ súng tự chế tại phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hiện trường vụ nổ súng do mâu thuẫn bạn bè tại phố Phan Huy Chú, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chiều 12/12, theo nguồn tin của PV, vụ nổ súng tự chế tại phố Phan Huy Chú, phường Phan Chu Trinh giữa hai người đàn ông là do mâu thuẫn bạn bè.

“Người dùng súng tự chế được xác định Nguyễn Trọng Hỷ (trú tại phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm). Còn người kia Nguyễn Tuấn Anh (SN: 1975 ở phường Trung Tự, quận Đống Đa)”- nguồn tin này xác nhận và cho hay Tuấn Anh và Trọng Hỷ là bạn bè nhưng sau đó xảy ra mâu thuẫn. Khi Tuấn Anh lên khu vực nhà Hỷ ở phố Phan Huy Chú, Hỷ đã vác súng tự chế định bắn Tuấn Anh nhưng anh này cướp được súng rồii vụt Hỷ gãy chân.

Được biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cảnh sát 113 đã có mặt, đưa Hỷ đi Bệnh viện Việt Đức Hà Nội cấp cứu.

Như Báo Giao thông đưa tin, ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng CSHS Công an quận Hoàn Kiếm có mặt, đồng thời phối hợp với Phòng CSHS Công an TP Hà Nội tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15h45 chiều 10/12, người dân sinh sống tại phố Phan Huy Chú, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) bất ngờ nghe thấy tiếng nổ, nghi do súng tự chế. Vụ việc sau đó được Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Phòng CSHS Công an TP Hà Nội thụ lý giải quyết.

