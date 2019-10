Hé lộ lý lịch đối tượng rút súng bắn chết người ở Thái Bình

Thứ Sáu, ngày 25/10/2019 11:00 AM (GMT+7)

Thông tin cho PV, đại diện Công an huyện Thái Thụy (Thái Bình) cho biết, cách đây ít ngày đối tượng Nguyễn Văn Phú (còn gọi là Phú Vượng, SN 1993), trú tại thôn Chỉ Thiện, xã Mỹ Lộc cùng 4 đồng phạm đã đến cơ quan công an đầu thú. Đối tượng Phú chính là người dùng súng bắn đạn hoa cải bắn chết anh Trần Văn Phú (26 tuổi), trú tại thôn Thần Đoài, xã Thái An (cùng huyện Kiến Thụy).

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 17h45 ngày 17/10, tại khu vực cống Trà Linh (xã Thụy Liên) xảy ra vụ xô xát giữa 2 nhóm thanh niên. Trong lúc xô xát, Phú đã dùng súng bắn đạn hoa cải mang theo bắn vào người anh Trần Văn Phú. Do vết thương nặng nên nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu, còn đối tượng Phú và đồng phạm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đối tượng Phú cùng đồng phạm đến cơ quan Công an đầu thú. Ảnh: Trần Tuấn

Nhận được tin báo, chính quyền xã Thụy Liên có mặt tại nơi xảy ra sự việc và báo cáo về Công an huyện Kiến Thụy tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của những người liên quan, xác định nguyên nhân vụ việc và truy bắt nhóm đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT xác định Nguyễn Văn Phú chính là đối tượng gây ra sự việc trên và tiến hành vận động. Biết không thể trốn thoát, cho nên sau 24h gây án, Phú cùng 4 đối tượng liên quan ra đầu thú. Đồng thời, cơ quan công an thu hồi khẩu súng mà Phú dùng để gây án.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Đào Ngọc Dương -Trưởng công an xã Mỹ Lộc (nơi đối tượng Phú sinh sống) thông tin, Phú là con thứ trong gia đình, cách đây vài tháng Phú cưới vợ và hiện tại đã có 1 con nhỏ. Tuy nhiên, thời điểm tổ chức lễ cưới vợ của Phú chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn. Trong khi đó, bố mẹ đối tượng làm nông nghiệp tại địa phương.

"Trước đây, Phú đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và bị tòa án phạt tù 18 tháng. Sau khi mãn hạn tù giam, Phú về địa phương tu chí làm ăn, được anh trai mở quán internet tại nhà và giao cho phụ trách. Đặc biệt, sau khi ra tù về ở địa phương, Phú không gây gổ đánh nhau và gây mất tình hình an ninh trật tự", ông Dương cho biết.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Thái Thuỵ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.