Hậu ly hôn, vợ thuê người giấu ma tuý vào xe chồng trẻ rồi... báo công an

Thứ Tư, ngày 22/12/2021 14:40 PM (GMT+7)

Có nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống dẫn tới ly hôn, Loan đã nung nấu ý định trả thù người chồng trẻ.

Trần Thuý Loan và Hoàng Thị Lương tại trụ sở công an.

Ngày 22/12, thông tin từ Công an TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai đã khởi tố vụ án hình sự Tàng trữ trái phép chất ma túy và Mua bán trái phép chất ma tuý xảy ra trên địa bàn TP Lào Cai.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng ra lệnh giữ người trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Thị Lương (SN 1996, ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) và Trần Thúy Loan (SN 1980, ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) để làm rõ 2 hành vi có dấu hiệu phạm tội nói trên.

Theo cơ quan công an, chiều 17/12, Công an TP Lào Cai nhận tin báo từ một người phụ nữ về việc anh Nguyễn Như Quyết (SN 1987, ở TP Lào Cai) cất giấu ma túy trên ô tô cá nhân. Nhận tin báo, Công an TP Lào Cai đã tổ chức lực lượng đón lõng, kiểm tra xe ô tô của anh Quyết và thu giữ gần 7 gram heroin.

Tại trụ sở công an, anh Quyết một mực phủ nhận hành vi phạm tội và cho biết bản thân bị oan. Sự việc sau đó được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai tiếp tục điều tra mở rộng. Quá trình này, cơ quan công an phát hiện một số người trong gia đình, có mối quan hệ gần gũi với anh Quyết có biểu hiện bất minh.

Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định anh Quyết và vợ cũ là Trần Thuý Loan đã ly hôn vào khoảng tháng 5/2021 do có nhiều mâu thuẫn không thể hoà giải trong quá trình chung sống. Để trả thù người chồng trẻ sau cuộc hôn nhân đầy sóng gió, Loan đã nảy sinh ý định vu oan giá hoạ cho anh Quyết. Đối tượng được Loan nhờ vả, đồng loã với mình là Hoàng Thị Lương - giúp việc nhà Loan.

Từ ngày 27/11 đến 21/12, Loan nhiều lần chuyển tiền cho Lương với mục đích nhờ Lương mua ma túy. Đến ngày 17/12, Loan chỉ đạo người giúp việc giấu heroin vào ngăn đựng đồ phía sau ghế lái của ô tô anh Quyết. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Lương gọi điện báo công an việc anh Quyết giấu ma tuý trên xe để vu khống cho nạn nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai cho biết thêm, ban đầu khi được triệu tập lên trụ sở làm việc, Lương và Loan khai báo quanh co, chối tội. Sau khoảng 12 giờ đồng hồ làm việc, trước những tài liệu, chứng cứ của cơ quan công an, cả 2 đã thừa nhận hành vi phạm tội như trên.

Nguồn: http://danviet.vn/hau-ly-hon-vo-thue-nguoi-giau-ma-tuy-vao-xe-chong-tre-roi-bao-cong-an-50202122...Nguồn: http://danviet.vn/hau-ly-hon-vo-thue-nguoi-giau-ma-tuy-vao-xe-chong-tre-roi-bao-cong-an-502021221214413417.htm