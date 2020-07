Y án cựu nữ thượng úy công an "gài bẫy ma túy"

Bản án sơ thẩm thể hiện, Vân và anh Thiện có quan hệ tình cảm và chung sống với nhau như vợ chồng. Quá trình chung sống, do ghen tuông và tranh chấp về tài sản nên Vân đã tâm sự với Vững và nói ý định muốn cho anh Thiện đi tù. Nghe Vân kể về việc này, Vững đồng ý tham gia kế hoạch để được trả công 1 tỷ đồng. Khoản tiền này được hợp thức bằng giấy vay tiền với nội dung Vân vay của Vững 1 tỷ, thế chấp căn hộ. Ngày 21/10/2016, Vân báo cho Vững địa chỉ nơi 2 người sống chung kèm biển số ô tô của ông Thiện. Ngày 28/10/2016, Vững gửi cho Vân một số điện thoại, bảo sẽ có người đưa ma túy để Vân bỏ vào xe anh Thiện. 12h cùng ngày, Vân nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông, nói để ma túy ở gốc cây, gần chỗ đỗ ô tô của anh Thiện, đè hòn đá lên. Sau đó, Vân ra lấy gói ma túy này để vào xe của anh Thiện rồi báo cho Vững biết. Nhận tín hiệu từ Vân, Vững báo cho CSCĐ về việc ô tô của ông Thiện có ma túy. Khuya 28/10/2016, anh Thiện lái xe chở Vân đến quận Nam Từ Liêm thì bị cảnh sát bắt giữ. Quá trình điều tra, anh Thiện phủ nhận số ma túy này là của mình. Do không chứng minh được hành vi phạm tội của anh Thiện, cơ quan tố tụng đã thả anh này. Được trả tự do, anh Thiện đã tìm ra Vân và Vững gài bẫy mình nên đã tố cáo với cơ quan chức năng và đưa các ghi âm liên quan đến việc Vân thừa nhận cùng với Vững lên kế hoạch hại người tình. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Vững 7 năm tù về tội Vu khống và Tàng trữ trái phép chất ma tuý; đồng phạm Nguyễn Thị Vân bị phạt 6 năm 6 tháng tù.