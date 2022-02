Hành trình xuyên Tết “cất vó” đường dây ma tuý từ Lào về Việt Nam

Thứ Hai, ngày 07/02/2022 09:08 AM (GMT+7) Chia sẻ

Sau 5 ngày xuyên Tết Nguyên Đán 2022, Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã triệt phá thành công đường dây ma tuý xuyên quốc gia, bước đầu bắt giữ đối tượng cầm đầu, thu giữ lượng ma tuý lớn.

Theo đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh tấn công trấn áp tội phạm trước, trong, sau Tết Nguyên Đán Nhân Dần 2022, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An phát hiện đường dây có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về huyện Kỳ Sơn tiêu thụ.

Trước tình hình đó, Công an huyện Kỳ Sơn đã quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Nhiều cán bộ chiến sỹ dạn dày kinh nghiệm trong đấu tranh với tội phạm ma tuý đã được huy động tham gia chuyên án. Kể từ khi chuyên án được xác lập, xuyên suốt từ ngày 29/1đến ngày 5/2 (tức từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) hàng chục CBCS trong Ban chuyên án miệt mài bám sát địa bàn, nắm di biến động của các đối tượng nghi vấn.

Sau khi nhận được thông tin có một số đối tượng mua bán một lượng ma túy về địa bàn huyện Kỳ Sơn để tiêu thụ trong dịp Tết nguyên đán, Ban chuyên án chỉ đạo CBCS tham gia theo dõi tình hình hoạt động của đối tượng, cắt cử lực lượng bám các đường mòn lối mở trong các khu vực rừng, nhằm kịp thời ứng biến khi có các tình huống xảy ra. Do tính chất địa hình phức tạp, đường biên giới dài lại hiểm trở, để đánh án thành công, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đã phối hợp với với các Đồn biên phòng, lực lượng Hải quan trên địa bàn để tăng cường lực lượng nắm bắt diễn biến hoạt động của các đối tượng.

Đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án

Đến chiều 5/2, nhận được nguồn tin các đối tượng sẽ tiến hành giao dịch lượng lớn ma túy tại một nhà nghỉ thuộc khu vực bản Khe Nằn, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Ban chuyên phá án lập tức hội ý nhanh để triển khai lực lượng chờ thời cơ phá án.

Theo đó, vào khoảng 16 giờ ngày 5/2, khi các đối tượng đang tiến hành giao dịch số ma túy trên thì các mũi trinh sát của Ban chuyên án do Công an huyện Kỳ Sơn chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Đồn Biên phòng Na Ngoi – Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An tiến hành bắt giữ đối tượng Già Xái Phia (SN 1975, trú tại bản Huồi Xai, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An). Khám xét tại chỗ, lực lượng bắt giữ thu 3kg ketamine, 2 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp, 1 con dao mẹo, 2 điện thoại di động và nhiều tang vật khác.

Tang vật trong chuyên án

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên quan để điều tra mở rộng chuyên án.

Nguồn: https://cand.com.vn/Lan-theo-dau-vet-toi-pham/hanh-trinh-xuyen-tet-cat-vo-duong-day-ma-tuy-tu-la...Nguồn: https://cand.com.vn/Lan-theo-dau-vet-toi-pham/hanh-trinh-xuyen-tet-cat-vo-duong-day-ma-tuy-tu-lao-ve-viet-nam-i643293/