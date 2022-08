Hành trình vây bắt bị can truy nã đang ngáo đá

Đang trong trường cai nghiện, Vũ dùng mảnh chai tự cứa cổ để bỏ trốn làm các trinh sát mất nhiều công sức vây bắt.

“Mai Minh Vũ (31 tuổi, thường gọi là Vũ “ngọng”, ngụ quận Bình Tân) nghiện ma túy, liều lĩnh và anh em rất vất vả truy bắt bị can truy nã này” - Thiếu tá Nguyễn Thế Tiến, Đội truy nã, truy tìm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (Đội 6, Phòng PC02), kể lại việc truy bắt bị can có đến năm tiền án, tiền sự về các hành vi hiếp dâm, trộm cắp, cướp giật tài sản…

Tự cứa cổ để tìm cách trốn trại

Tối 20-1-2021, Phạm Minh Quân (hay còn gọi là Quân “nhóc”, 32 tuổi, ngụ quận Bình Tân) hẹn Vũ ra khu vực trước cây xăng 540 quốc lộ 1 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) để nói chuyện.

Trinh sát Đội 6 đi nhiều địa phương để bắt các bị can truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Ảnh: CACC

Trước đó, cô gái mà Vũ quen đòi chia tay nên Vũ đe dọa sẽ đập phá nhà người yêu. Lo sợ, cô gái liền nói cho Quân nghe. Quân gọi điện thoại cho Vũ chê trách về việc níu kéo tình cảm không giống ai nên hai bên cự cãi, hẹn gặp nhau đấu tay đôi.

Sau đó, Vũ thủ dao, nhờ một người bạn đưa đến nơi hẹn trong khi Quân đi cùng nhóm khoảng tám người đến nơi hẹn bằng ô tô, xe máy, thủ súng và hung khí.

Khi vừa giáp mặt, phía của Quân xịt hơi cay, nổ súng rồi bỏ chạy liền bị Vũ đuổi theo. Nhóm của Quân nổ súng loạn xạ khiến một người đi đường trúng đạn. Sau đó Vũ bị nhóm của Quân lái ô tô truy đuổi, nổ súng làm Vũ trúng đạn ở tay. Vũ nhờ bạn chở chạy về hướng An Sương, đến giao lộ quốc lộ 1 - Tân Kỳ Tân Quý thì bị ngã. Vũ vứt dao, bỏ chạy và sau đó được đưa đi cấp cứu.

Tinh thần trách nhiệm, tính hiệp đồng trong công tác, sự đoàn kết, giúp đỡ như anh em trong một gia đình cộng với cách làm khoa học, tâm huyết với công việc… của cán bộ, chiến sĩ, Đội 6 dù mới thành lập nhưng rất nhanh trở thành một trong những mũi nhọn của phòng. Đại tá TRẦN VĂN HIẾU, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM

Công an quận Bình Tân đã phối hợp với Phòng PC02 truy xét, bắt giữ Quân và lúc này Vũ được xác định là bị hại nhưng hoàn toàn không hợp tác. Sau đó, Vũ được đưa đi cai nghiện ở Bố Lá, chờ điều tra làm rõ vụ án.

“Ở trong trường cai nghiện, Vũ đập vỡ ly nước, dùng mảnh thủy tinh cứa vào cổ để được đưa đi bệnh viện cứu chữa. Tại bệnh viện, ngày 30-8-2021, lợi dụng cán bộ canh gác sơ hở, Vũ bỏ trốn như ý đồ đã chuẩn bị” - Thiếu tá Nguyễn Thế Tiến (tổ 3, Đội 6) kể.

Khi điều tra làm rõ vụ nổ súng, tháng 1-2022, công an khởi tố Vũ tội gây rối trật tự công cộng và ra quyết định truy nã bị can này.

Vây bắt kẻ ngáo đá trong căn nhà trống

Theo chỉ đạo của ban giám đốc, lãnh đạo Phòng PC02, Đội 6 cử lực lượng truy bắt Vũ.

Biết bị truy bắt, Vũ thay đổi chỗ ở, lẩn trốn ở nhiều địa phương khác nhau.

Các trinh sát bắt một bị can truy nã (Mai Minh Vũ bị bắt ở Long An).

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát thuộc tổ 3, Đội 6, Phòng PC02 đã lần ra manh mối của Vũ. Theo chỉ đạo của Phòng PC02, Thiếu tá Tiến đi cùng tổ công tác xuống xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, Long An phối hợp bắt Vũ.

“Chúng tôi nhận định đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có khả năng sẽ chống trả quyết liệt nên yêu cầu phải đảm bảo an toàn, nhanh chóng và bí mật trong quá trình vây bắt” - Thiếu tá Tiến kể.

Theo lãnh đạo Đội 6, yêu cầu cao nhất khi vây bắt bị can là phải đảm bảo an toàn cho các cán bộ, chiến sĩ, người dân, kể cả đối tượng vì họ có thể tự gây hại cho bản thân.

Công an xã, Ban chỉ huy Quân sự xã Phước Lâm đã huy động súng AK, súng quân dụng để phối hợp vây bắt vì bị can rất manh động, lì lợm, từng cầm mã tấu rượt chém lực lượng công an xã. Các chiến sĩ đã giám sát mọi hành vi của bị can và khi phát hiện Vũ vừa sử dụng ma túy, đang trong trạng thái ngáo nên ập vào khống chế trong một căn nhà trống ở địa bàn xã này.

“Lúc đó là 12 giờ 30 ngày 30-7. Mặc dù người này hung hăng chống đối quyết liệt, chửi bới và la lớn rằng đang bị nhiễm HIV nhưng chúng tôi nhanh chóng khống chế một cách an toàn” - một trinh sát thuộc tổ 3 cho biết.

Theo Thiếu tá Tiến, việc truy bắt đối tượng truy nã khó khăn nhất là lập kế hoạch vây bắt vì một số người này manh động, ưu tiên hàng đầu là phải bảo vệ được sự an toàn của người dân, của các cán bộ, chiến sĩ trong nhiệm vụ.

“Các trinh sát Đội 6 thường xuyên công tác xa nhà, khi có thông tin, manh mối là đi, bất kể ngày đêm. Chỉ tính riêng sáu tháng đầu năm, tổ 3, Đội 6 đã bắt 48 bị can truy nã và qua từng vụ việc rút kinh nghiệm, cách xử lý tình huống… được mổ xẻ để làm phong phú hơn trong công tác truy bắt, truy tìm” - một trinh sát Đội 6 nói.

Vận động nhiều bị can ra đầu thú

Có nhiều bị can truy nã thoắt ẩn thoắt hiện nhưng với sự vận động kiên trì của các trinh sát, họ đã ra trình diện. Việc thuyết phục bị can thông qua gia đình, người thân của họ có tác động mạnh cho bị can vì không những họ biết đang bị công an truy bắt mà sâu xa hơn, bị can ý thức được hành vi vi phạm của mình để cải tạo tốt hơn.

Theo Thiếu tá Nguyễn Thế Tiến, Liu Wen (35 tuổi, quê Hồ Nam, Trung Quốc) là một ví dụ.

Wen bị truy nã về tội tổ chức đánh bạc. Khi biết Wen có bạn gái người Việt Nam, các trinh sát đã tiếp cận người này để vận động, giải thích cho họ hiểu về các chính sách khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt của pháp luật khi thành khẩn, đầu thú. Với các biện pháp vừa cứng rắn vừa mềm mỏng để người thân tác động đến người bị truy nã. Sau đó, Wen đã đến Phòng PC02 đầu thú.

Cũng thông qua công tác vận động người thân, gia đình, các trinh sát đã thuyết phục được bị can Võ Văn Đầy (49 tuổi, quê Bến Tre) bị truy nã về tội chứa mại dâm và trốn khỏi nơi giam giữ ra đầu thú sau 22 năm lẩn trốn.

