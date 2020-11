Hành trình truy bắt kẻ dùng súng cướp Ngân hàng SHB

Chủ Nhật, ngày 29/11/2020 10:00 AM (GMT+7)

Như CAND online đã đưa tin, sáng 28/11, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã phối hợp cùng Công an Bình Dương bắt giữ Trần Công Đức (SN 1993, quê quán Hải Dương; ngụ huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) về hành vi cướp tài sản.

Tên cướp bị bắt giữ (ảnh do Công an cung cấp)

Đây là đối tượng cầm súng đe doạ nhân viên Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB), phường Tân Định, thị xã Bến Cát, Bình Dương để cướp tài sản. Công an thu giữ tang vật thu giữ gồm: 2 xe máy, 1 khẩu súng, 10 viên đạn và các trang phục, công cụ gây án...

Tại cơ quan Công an, Đức khai nhận: Thời gian gần đây, do ăn nhậu nhiều nên túng tiền tiêu xài. Do vậy, Đức đã nảy sinh ý định mua súng để cướp ngân hàng. Nghĩ là làm, Đức đã mua một khẩu súng với giá 15 triệu đồng để thực hiện kế hoạch cướp tiền tại Phòng giao dịch Sở Sao Ngân hàng SHB trên đường ĐT 741, phường Tân Định. Đức còn chuẩn bị trang phục, túi xách rồi mượn xe máy của người quen chạy xuống TP Vũng Tàu, gửi xe máy của mình và thuê một chiếc xe khác quay về thị xã Bến Cát, Bình Dương. Sau đó, Đức gỡ bỏ biển số của xe này.

Đối tượng được dẫn giải về cơ quan điều tra (ảnh do Công an cung cấp)

Vào trưa 18/11, Đức đội mũ lưỡi trai màu đen bên trong mũ bảo hiểm màu xanh lá cây, mang bao tay, mặc áo khoác màu xám xanh, đi giày thể thao, đeo cặp vải màu đen... Tiếp đó, đối tượng điều khiển xe máy dừng phía ngoài đường ĐT741, rồi vào Phòng giao dịch Sở Sao của Ngân hàng SHB, cách đó khoảng 50 m. Thời điểm này ngân hàng vắng khách, Đức rút súng ra đe dọa nữ nhân viên ngân hàng, yêu cầu đưa tiền.

Tang vật của vụ án (ảnh do Công an cung cấp)

Khi đó, nhân viên ngân hàng nói tiền để trong két sắt và không biết mật khẩu. Do vậy, Đức bắt nhân viên này phải kéo hộc tủ ra nhưng không thấy tiền phía trong. Phát hiện sự việc trên từ camera an ninh, nhân bảo vệ ngân hàng tri hô nên Đức vội vàng bỏ chạy, lên xe máy tẩu thoát về hướng phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát. Những ngày sau đó, Đức lẩn trốn ở Vũng Tàu và Đồng Nai. Tưởng rằng mình chưa bị phát hiện, Đức trở lại Bình Dương làm công nhân sinh sống cho đến thời điểm bị bắt giữ.

Về phía Công an tỉnh Bình Dương, sau khi sự việc xảy ra đã nhanh chóng xác lập chuyên án đấu tranh. Công an đã trích xuất dữ liệu camera an ninh của ngân hàng và người dân sinh sống khu vực xung quanh hiện trường. Đồng thời, công bố hình ảnh ban đầu của đối tượng trên các báo đài và phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm, truy tìm đối tượng. Nhận định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự đã phân công nhiều trinh sát, điều tra viên dày kinh nghiệm phá án cướp tài sản để phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng truy bắt đối tượng, ổn định dư luận trên địa bàn.

Từ mô tả đặc điểm hình dáng thủ phạm của các nhân chứng, Công an phát hiện Đức có hình dáng khá giống đối tượng gây án như, nam thanh niên độ tuổi từ 20 - 30 tuổi, cao khoảng 1m58 - 1m62, dáng người cân đối… Qua rà soát, khoanh vùng các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về tội cướp tài sản, cướp giật tài sản cư ngụ trên địa bàn; đối tượng có biểu hiện nghi vấn phạm tội trước, trong và sau khi gây án. Công an cũng đã phát hiện Đức có bất minh về thời gian sau khi gây án, không có mặt tại phòng trọ sinh sống. Tuy là công nhân của một công ty trên địa bàn nhưng đối tượng bỏ việc nhiều ngày.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định phá án. Tuy nhiên, các phương án bắt Đức được Ban chuyên án đặt ra là phải đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ để đối tượng không kịp kháng cự. Thời điểm phá án, bắt giữ Đức cũng được tính toán là lúc rạng sáng. Bởi lẽ, đối tượng này luôn thủ súng bên mình. Chỉ cần một sơ sót nhỏ trong quá trình vây bắt có thể gây hiểm nguy cho lực lượng vây bắt, cũng như người dân, công nhân đang sinh sống trong các khu phòng trọ gần địa điểm đối tượng lẩn trốn.

Đúng theo kế hoạch phá án, khoảng 1h sáng nay, Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Bình Dương bất ngờ ập vào nhà trọ thuộc đường DL15 phường Thới Hoà, thị xã Bến Cát. Tại đây, Công an đã bắt giữ Đức cùng số tang vật trên. Thoạt đầu, đối tượng chống cự và nói rằng mình bị bắt oan. Chỉ khi Công an đưa ra lập luận về các tài liệu, chứng cứ sắc bén thu thập được thì Đức mới chịu cúi đầu nhận tội.

