Hành trình truy bắt kẻ cướp xe ôm liên tỉnh

Đối tượng dùng vũ lực tấn công nạn nhân để cướp xe, rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Điển hình, khoảng 6h ngày 12/4, anh Nguyễn Văn Thu (SN 1971, ngụ xã Tân Thiền, huyện Chợ Lách, Bến Tre) làm nghề chạy xe ôm đón khách gần Bến xe mới Bến Tre. Đến 8h cùng ngày, nam thanh niên thuê anh Thu chở về huyện Đức Hòa với giá 400.000 đồng. Sau đó, anh Thu điều khiển xe máy BKS: 710-4-318.84 chở đối tượng về hướng tỉnh Long An.

Khi đang lưu thông trên đường N2, đến đoạn gần cầu Công An, đối tượng yêu cầu anh Thu rẽ trái vào đường kinh ấp 4, xã Thạnh Lợi. Khi đến khu vực vắng người, đối tượng giả vờ nói mình cần đi vệ sinh và yêu cầu anh Thu dừng xe. Anh Thu vừa tắt máy xe thì bất ngờ bị đối tượng đánh tới tấp vào người. Chưa dừng lại, đối tượng dùng tay bóp cổ anh Thu rồi nhanh chóng cướp xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Đối tượng Cường bị bắt giữ.

Tiếp đó, khoảng 19h, anh Nguyễn Văn Bình (SN 1966, ngụ xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) làm nghề chạy xe ôm ở gần cầu vượt Củ Chi (huyện Củ Chi) thì có nam thanh niên dáng người ốm, nước da ngăm đen, nói giọng miền Tây, mặc áo sơ mi dài tay màu tối, quần jean màu xanh, đeo balo màu đen và bịt khẩu trang đến thuê chở đến cầu Công An (huyện Bến Lức) với giá 180.000 đồng. Không chút nghi ngờ, anh Bình bắt đầu điều khiển xe máy BKS: 5912-486.14 chở đối tượng vòng qua ngã tư Đức Lập (huyện Đức Hòa), rồi về hướng về huyện Bến Lức. Đến gần cầu Công An, đối tượng yêu cầu anh Bình chạy vào đoạn đường dưới chân cầu, thuộc ấp 4, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức. Cùng thủ đoạn tương tự, đối tượng bất ngờ đánh tới tấp vào người anh Bình để cướp xe máy của nạn nhân. Gây án xong, đối tượng tẩu thoát về hướng TP Hồ Chí Minh.

Nhận định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn, Công an huyện Bến Lức đã xác lập chuyên án đấu tranh. Ban chuyên án đã chia làm nhiều tổ công tác, lấy lời khai tỉ mỉ từng nạn nhân, sàng lọc các đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, trích xuất camera an ninh khu vực gần hiện trường vụ án… để lần theo dấu vết của đối tượng. Qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát bước đầu xác định đối tượng nghi vấn tên Phạm Văn Cường.

Ngay sau đó, Công an huyện Bến Lức đã phối hợp cùng Công an tỉnh Long An, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, Công an thị xã Hòa Thành, Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) để dựng lại toàn bộ hành trình tẩu thoát của đối tượng. Cụ thể, từ hiện trường vụ án, đối tượng di chuyển đến huyện Đức Hòa (Long An). Sau đó, đối tượng tiếp tục di chuyển qua huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) đến thị xã Trảng Bàng và huyện Gò Dầu (Tây Ninh). Để tránh sự phát hiện, đối tượng di chuyển qua thị xã Hòa Thành để đến huyện Tân Châu. Đến 14h ngày 16/4, các trinh sát đã phát hiện Đỗ Thanh Thanh (SN 1989, ngụ ấp Đông Hiệp, xã Tân Đông, huyện Tân Châu) điều khiển xe máy của anh Bình lưu thông trên địa bàn xã Tân hội (huyện Tân Châu), nên nhanh chóng tiếp cận, khống chế cùng tang vật.

Qua điều tra, Thanh thừa nhận đã mua xe máy trên của Cường. Nhận định nhiều khả năng đối tượng tiếp tục gây án, Công an tỉnh Long An và Công an tỉnh Tây Ninh đã thông báo phương thức, thủ đoạn gây án của đối tượng để người dân phòng ngừa tội phạm. Đồng thời, các trinh sát tổ chức truy bắt đối tượng tại nhiều địa điểm trên địa bàn hai tỉnh Long An và Tây Ninh. Đến 22h ngày 17/4, các trinh sát nhận được thông tin trao đổi của Công an huyện Thủ Thừa về vụ án cướp xe ôm BKS: 6281-525.36 với thủ đoạn tương tự vừa xảy ra tại xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa. Từ các tài liệu chứng cứ thu thập được, các trinh sát nhận định, nhiều khả năng Cường đang đem xe đến tỉnh Tây Ninh bán cho Thanh.

Đến 11h30' ngày 18/4, các trinh sát đã phát hiện tên Cường điều khiển xe máy BKS: 6281-525.36 lưu thông trên Quốc lộ 22B, xã Trường Đông (thị xã Hòa Thành), nên ập vào khống chế, bắt giữ cùng tang vật. Qua đấu tranh, đối tượng Phạm Văn Cường (SN 1995, ngụ xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, An Giang) thừa nhận thực hiện các vụ cướp xe ôm táo tợn như trên.

Đại tá Lý Hồng Sinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Ghi nhận những thành tích trên, UBND huyện Bến Lức vừa trao thưởng đột xuất 10 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh; trao thưởng 10 triệu đồng cho Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) và Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bến Lức (Long An). Đồng thời, UBND huyện Bến Lức tặng Giấy khen cho 7 tập thể, 9 cá nhân thuộc Công an tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Long An, Công an huyện Tân Châu, Công an huyện Bến Lức, Công an xã Tân Hội (Tân Châu), vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

