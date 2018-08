Hành trình lật mặt người phụ nữ sát hại nữ tu ở Sài Gòn

Để thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản, hung thủ đã làm quen thân với nạn nhân và thường hay lui tới nhà nạn nhân để bàn chuyện tu hành. Lợi dụng lúc nạn nhân sơ hở, kẻ thủ ác đã giết nạn nhân rồi cướp đi nhiều tài sản có giá trị.

Vụ án mạng nghiêm trọng

Sáng sớm một ngày đầu tháng 8, cán bộ trực ban Công an quận Tân Phú (TP.HCM) nhận được trình báo từ người dân về việc một nữ tu bị sát hại dã man trong một căn nhà tại con hẻm 339 ở kênh Tân Hoá, phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú. TP.HCM. Ngay sau đó, Công an quận Tân Phú nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường để xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Nạn nhân bước đầu được xác định là Nguyễn Thị Thanh N. (SN 1968, ngụ hẻm 339, đường Kênh Tân Hóa, quận Tân Phú, TP.HCM). Tại hiện trường, bà N. nằm chết trên vũng máu, trên người có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây nên.

Hiện trường vụ nữ tu bị giết.

Nhận định đây là vụ án mạng nguy hiểm nên cơ quan điều tra Công an quận Tân Phú tung lực lượng xác minh, trích xuất camera tại khu vực, lấy lời khai của các nhân chứng, đồng thời phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM để truy tìm hung thủ gây án.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an được biết, vào sáng sớm ngày 2/8, một sư thầy tu tại ngôi chùa ở quận 10 gọi cho bà N. nhiều lần nhưng không có ai trả lời. Sau nhiều lần cố liên lạc với bà N., đến khoảng 7h15 cùng ngày, sư thầy này tiếp tục gọi điện thoại cho bà N. lần nữa thì có người bắt máy, nhưng giọng nói không phải của bà N., mà là của một người phụ nữ nói giọng miền Tây. Người này khi nghe tiếng của sư thầy từ đầu dây bên kia đã đột ngột cúp máy.

Nghi có chuyện chẳng lành, sư thầy này tìm đến nơi bà N. cư trú tại một ngôi nhà trong hẻm 339 Kênh Tân Hóa. Tới nơi, người này tá hỏa khi phát hiện nạn nhân đã tử vong, đồ đạc trong nhà có dấu hiệu bị xáo trộn.

Qua khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định nạn nhân bị giết bằng hàng chục nhát dao. Nhiều tài sản có giá trị như điện thoại, xe máy và 200 triệu đồng đã “không cánh mà bay”.

Theo kết quả giám định pháp y, bà N. chết do bị hung thủ sử dụng vật nhọn đâm nhiều nhát trên người, gây thủng phổi, thủng tim, rách lá lách. Bước đầu, cơ quan điều tra Công an quận Tân Phú nhận định đây là vụ án mạng, hung thủ giết người để cướp tài sản.

Tuy nhiên, mọi thông tin từ hiện trường cho thấy hung thủ sau khi giết người đã không để lại manh mối nào, mọi dấu hiệu liên quan đến vụ án chỉ là những mảnh ghép đơn lẻ.

Lúc này, chi tiết quan trọng nhất có liên quan đó là giọng nói lạ phát ra lần cuối trong điện thoại của bà N. như lời kể của sư thầy. Tiếp tục xác minh, cơ quan công an xác định thêm người nghe cuộc gọi cuối cùng đến số máy của nạn nhân là một người phụ nữ trung niên, nói giọng miền Tây. Chi tiết này cực kỳ quan trọng, bởi nếu giải mã được có thể là chìa khóa mở nút thắt của vụ án này.

Nhưng người phụ nữ đã nghe cuộc gọi cuối cùng đến điện thoại nạn nhân là ai là câu hỏi khó giải đáp. Để làm rõ, Công an quận Tân Phú đã triệu tập nhiều đối tượng nghi vấn để lấy lời khai, nhưng chưa mang lại kết quả.

Thời gian cứ trôi đi, áp lực phá án cứ đè nặng lên tinh thần của ban chuyên án. Khi việc xác minh giọng nói của người đàn bà bí ẩn không mang lại kết quả, tưởng vụ án đi vào ngõ cụt thì bất ngờ cơ quan công an xác minh được một nguồn tin cực kỳ quan trọng.

Đó là việc bà N. chỉ ở một mình, nhưng thường xuyên có người lui tới nhà, chủ yếu là những người cùng tu với nạn nhân. Thời điểm trước khi vụ án mạng xảy ra không lâu, bà N. kết thân với một người phụ nữ sống gần hẻm. Cả 2 thường hay nói chuyện và người phụ nữ này cũng thường đến nhà bà N.. Thế nhưng, khi công an tìm đến nơi người phụ nữ này sinh sống thì người này đã không còn ở địa phương, đi đâu không rõ. Người phụ nữ bí ẩn này là ai và động cơ để giết nạn nhân là gì?

Giọng nói lạ trong điện thoại tố hung thủ giết hại nữ tu dã man

Theo thông tin từ những người sống gần nhà nạn nhân, bà N. là người hiền lành, sống một mình và được mọi người quý mến vì hay giúp đỡ những gia đình khó khăn, nhà có con nhỏ. Bà N. bị sát hại đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót và cả phẫn nộ.

Hơn 15 ngày trôi qua kể từ khi bà N. bị giết, những người sống trong con hẻm 339 kênh Tân Hóa vẫn chưa hết bàng hoàng, nỗi lo vẫn luôn thường trực và không khí trở nên nặng nề bởi hung thủ gây án vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an quận Tân Phú đặt quyết tâm phải bắt bằng được hung thủ gây án để ổn định trật tự tại địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng cơ quan công an cũng tìm ra danh tính người đàn bà bí ẩn đã đi khỏi nơi cư trú từ sau khi án mạng xảy ra. Người đàn bà bí ẩn này được xác định là Nguyễn Hồng Loan (SN 1970, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM).

Nghi can Nguyễn Hồng Loan. (Ảnh cơ quan công an cung cấp)

Theo nhiều nguồn tin, Loan vay nợ từ nhiều đối tượng cho vay nặng lãi và không có khả năng chi trả. Thời điểm Loan trốn khỏi nơi cư trú trùng với thời điểm vụ án mạng xảy ra. Nhưng Loan đã đi đâu, làm gì và vì sao Loan “biến mất” vẫn chưa được giải mã.

Các điều tra viên trong ban chuyên án đã làm việc không quản ngày đêm, cuối cùng cũng lần ra nơi ẩn náu của hung thủ gây án. Ngày 23/8, Công an quận Tân Phú xác định được nghi can Loan đang lẫn trốn tại một căn nhà nằm ven TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long nên vây bắt.

Hàng chục trinh sát đã lên đường đến tỉnh Vĩnh Long, phối hợp với công an địa phương âm thầm bao vây căn nhà. Khi đã vây ráp, chốt chặn các ngả mà hung thủ có thể tẩu thoát, tổ công tác quyết định đột nhập căn nhà để khống chế đối tượng.

Tuy nhiên, khi thấy công an, Loan đã lao đến chụp lấy lọ thuốc diệt cỏ mà Loan đã chuẩn bị từ trước để uống nhằm tự tử. Ngay lúc này, một trinh sát nhanh chóng khống chế, không cho bà Loan tự tử.

Đối tượng ngay sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viên tỉnh Vĩnh Long. Còn trinh sát hình sự đã lao vào khống chế đối tượng, ngăn cản uống thuốc trừ sâu cũng bị thuốc bắn vào mắt và miệng, được đưa vào bệnh viện theo dõi ngay sau đó.

Bước đầu, Loan khai nhận, biết bà N. sống một mình, kinh tế khá giả nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Để thực hiện ý định, Loan làm quen với bà N. để tìm thời cơ ra tay.

Sáng 2/8, bà N. mở cửa nhà để lên chùa tại quận 10 làm công quả thì Loan xuất hiện. Sau vài câu hỏi thăm qua lại, Loan bất ngờ rút dao đâm bà N. hàng chục nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Gây án xong, Loan kéo xác nạn nhân vào trong nhà để tránh bị phát hiện. Đồng thời, Loan lục tài sản trong nhà bà N., lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Sau đó, Loan tẩu thoát khỏi hiện trường bằng chính chiếc xe máy của nạn nhân.

Nghi can Loan khai động cơ giết nữ tu Nguyễn Thị Thanh N. là để cướp tài sản. Loan cho biết chỉ có một mình gây ra vụ án mạng, tuy nhiên cơ quan điều tra xét thấy lời khai của Loan còn nhiều mâu thuẫn nên đang xác minh thêm để làm rõ có đồng phạm cùng với Loan tham gia giết nạn nhân hay không.

Theo lãnh đạo Công an quận Tân Phú, sau khi đưa nghi can Loan vào bệnh viện tỉnh Vĩnh Long cấp cứu, thấy tình hình sức khỏe của Loan dần ổn định nên ngay trong đêm 23/8, nghi can này được di lý về TP.HCM. Đến rạng sáng 24/8, Loan được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Một thông tin đáng chú ý, qua công tác khám nghiệm hiện trường, Công an quận Tân Phú xác định, hung thủ sau khi giết nạn nhân dã lấy đi nhiều tài sản gồm xe máy, điện thoại Iphone 7plus cùng số lượng lớn tiền mặt.

Sau khi xác định được thông tin nghi phạm, trong ngày 19/8, đơn vị này đã truy thu thành công tang vật bị mất cắp, được nghi can Nguyễn Hồng Loan cất giấu tại nhà người thân trên địa bàn TP.HCM.

“Hiện số tài sản đối tượng cướp của nạn nhân đã được thu hồi đầy đủ. Riêng thông tin về việc để ra tay sát hại nạn nhân, nghi phạm có nhận sự trợ giúp của một người khác. Tung tích đối tượng này đang được xác minh làm rõ”, lãnh đạo Công an quận Tân Phú thông tin.

Chiều 26/8, theo thông tin ghi nhận của PV, Công an quận Tân Phú đã bàn giao Loan cho Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền. Với hành vi mà Loan đã gây ra, nghi can này đang đối mặt với 2 tội danh nghiêm trọng là Giết người và Cướp tài sản.