Hành trình hơn 4.000 ngày truy lùng kẻ giết người, cướp tiệm vàng

Thứ Tư, ngày 05/06/2019 10:00 AM (GMT+7)

11 năm 4 tháng kể từ khi gây ra vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng tại Cửa hàng vàng bạc Phú Quý ở tổ 36 B, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Phạm Văn Dương (SN 1985, trú tại thôn Phạm, xã Phú Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, tự trấn an mình, bí mật động trời này sẽ vĩnh viễn chìm vào quên lãng và Công an sẽ chẳng bao giờ tìm ra sự thật.

Nhưng Dương không ngờ rằng suốt thời gian ấy, những người được giao nhiệm vụ phá vụ án này ở Công an tỉnh Yên Bái chưa một lần ngơi nghỉ, với quyết tâm bắt kẻ thủ ác phải chịu tội. Và ngày 25-5, vụ án đã được điều tra, làm rõ.

Nỗi ân hận muộn màng

“Nếu thời gian quay ngược trở lại, tôi sẽ không mắc sai lầm nghiêm trọng như thế này. Lúc ấy, tôi còn quá trẻ, bồng bột và sốc nổi...!”, khi chiếc còng số 8 tra vào tay, giọng Phạm Văn Dương nghẹn lại.

Trong giây phút ấy, Dương không kiềm chế được cảm xúc, bật khóc nức nở. Trong cuộc đời ai cũng có lúc phạm sai lầm nhưng có những lỗi lầm không thể sửa chữa. Trong giây phút ấy, Dương nhớ đến người vợ trẻ và cậu con trai đang ở tuổi ăn, tuổi lớn...

Đối tượng Dương bị bắt giữ sau hơn 11 năm gây án.

Hết lớp 9, Dương bỏ học, sau đó lên xưởng mộc của người bác ở thành phố Yên Bái làm việc. Trong thời gian sinh sống tại đây, phần do đua đòi bạn bè, phần khác do thiếu sự quan tâm, quản lý của gia đình, đối tượng bắt đầu tập tành sử dụng ma túy. Cũng vì thế, đồng lương lao động còm cõi ở xưởng mộc chẳng đủ để Dương trang trải cho việc chi tiêu, sinh hoạt của anh ta.

Dạo đó, đúng vào thời điểm cận Tết Nguyên đán năm 2008, ngoài cảm giác nôn nao nhớ nhà, Dương cũng muốn có tiền để về quê ăn Tết, muốn mua sắm một vài thứ đồ dùng cá nhân và một khoản để chi tiêu. Vì thế, ý nghĩ phải kiếm tiền bằng mọi giá cứ ám ảnh tâm trí anh ta.

Đối tượng mà Dương nhằm đến là chủ một cửa hàng vàng bạc trên địa bàn thành phố Yên Bái do ông Nguyễn Quang Trung (SN 1951) làm chủ. Trước đó, trong một lần tìm mua nhẫn bạc, Dương đã đến cửa hàng của ông Trung và phát hiện ông Trung sống một mình... Trong lúc túng quẫn, Dương đã nảy ý định làm liều. Khoảng 8h ngày 2-2-2008, Dương quyết định hành động. Đối tượng mang theo một chiếc gậy gỗ rồi đi xe máy đến nhà ông Trung.

Sau khi quan sát, phát hiện nạn nhân ngồi uống nước một mình tại phòng khách, phía bên ngoài cũng vắng người qua lại, đối tượng đi thẳng vào bên trong gặp ông Trung, đặt vấn đề mua một chiếc nhẫn bạc... Dương đã chọn một chiếc nhẫn để thử nhưng không vừa tay. Sau đó, đối tượng yêu cầu nạn nhân sửa lại chiếc nhẫn. Không biết được ý đồ của vị khách mua hàng, ông Trung cặm cụi ngồi đánh lại chiếc nhẫn...

Chỉ chờ có vậy, kẻ thủ ác bất ngờ rút đoạn gậy gỗ mang theo người đập mạnh vào phía sau đầu của ông Trung, làm nạn nhân ngã lăn ra đất bất tỉnh. Sợ bị phát hiện, Dương vội chạy ra ngoài đóng cửa. Khi đối tượng quay vào thì ông Trung đã hồi tỉnh, đang dùng hết sức bình sinh, cố lết về phía để chiếc tivi. Với quyết tâm gây án đến cùng, Dương tiếp tục ra tay, cướp đi mạng sống của nạn nhân rồi đập vỡ tủ kính lấy đi số vàng bày ở bên trong.

Để tránh sự phát hiện của Công an, Dương ném chiếc gậy gỗ xuống sông, còn số vàng chiếm đoạt được thì chia nhỏ, bán dần được tổng cộng 200 triệu đồng. Nhưng “của thiên, trả địa”, số tiền này anh ta nướng vào ăn chơi nên chỉ một thời gian ngắn đã hết. Sau Tết năm đó, Dương trở lại thành phố Yên Bái và tiếp tục sinh sống ở đây trong khoảng 8 năm (từ năm 2001 đến năm 2009).

Phạm Văn Dương tại cơ quan điều tra.

Trong thời gian này, Dương luôn nghe ngóng và tìm hiểu về quá trình điều tra của Công an. Đến khoảng cuối năm 2009, Dương về Thái Bình lấy vợ và sinh con nhưng quá khứ lầm lỗi đó luôn khiến anh ta lo sợ. Khi đứa con trai chào đời và ngày càng khôn lớn trưởng thành thì nỗi lo sợ đó ngày càng nhân lên. Ngày lại ngày, Dương sống trong sự ân hận, day dứt khôn nguôi sống mà tâm chẳng bao giờ cảm thấy thanh thản, bởi lo sợ hành vi phạm tội sẽ bị phát hiện và quy luật nhân quả....

Khi biết Dương chính là hung thủ gây ra vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng hơn 11 năm về trước, vợ của Dương hết sức ngỡ ngàng. Nhưng sau những giây phút sợ hãi, chị lại cố gắng gượng mong được gặp chồng, động viên Dương khai báo thành khẩn nhằm nhận được sự khoan dung của pháp luật. Thế nhưng, Dương lại không dám đối diện với sự thật. Anh ta tránh gặp vợ con bởi sự mặc cảm tội lỗi...

Trăn trở của những người phá án

11 năm 4 tháng, vụ giết người, cướp tài sản gây xôn xao dư luận một thời chưa được làm rõ cũng là ngần ấy thời gian Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái và các cán bộ được giao nhiệm vụ luôn thấy còn nợ người dân.

Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu kể rằng, ngay khi nhận thông tin về vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Ban giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm xác định nạn nhân Trung tử vong do vết thương ở vùng đầu...

Quá trình điều tra, đồng thời xác định, thời điểm xảy ra vụ trọng án vào ngày 2-2-2008, đây là cơ sở quan trọng để Công an tỉnh Yên Bái, rà soát, làm rõ các đối tượng nghi vấn xuất hiện tại hiện trường vào thời điểm vụ án xảy ra.

Sau hơn 11 năm lẩn trốn, giờ là lúc Phạm Văn Dương phải trả giá trước pháp luật.

Nhưng quá trình điều tra vụ án, các trinh sát phải đối mặt với muôn vàn khó khăn do bị hại là người sống độc thân, có mối quan hệ xã hội phức tạp. Ông Trung có 3 đời vợ nhưng vào thời điểm xảy ra vụ án đều đã ly hôn. Cùng với việc dựng quan hệ gia đình, các mối quan hệ xã hội, làm ăn và mâu thuẫn của nạn nhân Trung cũng được ban chuyên án dựng lên...

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Yên Bái xác minh hàng trăm đối tượng nghi vấn gồm những kẻ có tiền án, tiền sự, các đối tượng nghiện hút ma túy có những dấu hiệu nghi vấn. Địa bàn điều tra không chỉ dừng lại ở tỉnh Yên Bái, mà đã mở rộng ra nhiều tỉnh phía Bắc và kéo dài đến tỉnh Thừa Thiên Huế...

Nhưng những nỗ lực của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Yên Bái vẫn chưa mang lại kết quả như mong đợi. Sau đó, để tập trung lực lượng phục vụ cho việc phá án, Công an tỉnh Yên Bái đã quyết định xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện điều tra vụ án.

Từ năm 2008 đến năm 2019, các thành viên của Ban chuyên án có người còn đang công tác, có người đã về nghỉ chế độ nhưng họ vẫn canh cánh trong lòng về một vụ án còn dang dở.

Còn với người đứng đầu Công an tỉnh, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu và Đại tá Phạm Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái thì dù khó khăn nhưng họ chưa bao giờ nản lòng. Chính sự kiên trì của những người chịu trách nhiệm đã thôi thúc cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự âm thầm vượt qua những trở ngại, nhằm đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng.

Vào năm 2019, hai đơn vị gồm Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu và Đại tá Phạm Ngọc Thắng, cùng sự phối hợp của Viện Khoa học hình sự và Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an đã dựng được chân dung đối tượng nghi vấn là Phạm Văn Dương. Ngay khi có thông tin trên, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình bí mật dựng chân dung và giám sát di biến động của đối tượng nghi vấn.

Quá trình điều tra xác định: Ngày 1-1-2013, Dương bị Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy rồi bị Tòa án nhân dân huyện Đông Hưng xử phạt 7 năm tù. Ngày 16-6-2013, Dương chuyển đến Trại giam Thanh Phong, Bộ Công an để thi hành án. Khoảng tháng 6-2018, Dương được giảm án, tha tù trước thời hạn về địa phương sinh sống. Sau khi về địa phương, đối tượng làm nghề lái xe ôtô chở hàng thuê tại địa phương.

Dựng chân dung đã khó, chứng minh hành vi phạm tội của anh ta còn khó khăn hơn nhiều. Bởi hơn 11 năm qua, Dương đã có thời gian dài để che đậy hành vi phạm tội và củng cố về tinh thần nhằm đối phó với cơ quan Công an. Đây là những thách thức đặt ra cho Công an tỉnh Yên Bái và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an. Đúng như nhận định của các thành viên ban chuyên án, “có tật giật mình”, Dương rất cảnh giác. Về sau này, khi bị bắt giữ, Dương cho biết, trong những ngày đó, anh ta luôn có cảm giác bất an. Cũng vì thế, Dương luôn nghe ngóng và cảnh giác.

Quá trình theo dõi, ngày 24-5, Phòng Cảnh sát hình sư, Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình đã áp giải và triệu tập đối tượng về trụ sở. Đúng như nhận định của các trinh sát, với bản chất của một kẻ từng có tiền án, tiền sự, Dương quanh co chối tội.

Lúc đầu, anh ta một mực khai báo rằng không biết về sự việc xảy ra... Nhưng khi các trinh sát đưa ra những chứng cứ đã dày công thu thập được, Dương đã bị khuất phục hoàn toàn, đối tượng buộc phải khai nhận hành vi phạm tội. Căn cứ vào các tài liệu đã thu thập được, ngày 25-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt giữ bị can để tạm giam đối với Dương về tội giết người, cướp tài sản. Như vậy, với sự kiên trì, bền bỉ và những nỗ lực không ngừng nghỉ của Công an tỉnh Yên Bái, vụ án giết người, cướp tài sản đã được điều tra, làm rõ sau 11 năm 4 tháng.