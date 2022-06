Hành trình 48 giờ truy bắt nhóm tội phạm nước ngoài trộm cắp xuyên quốc gia

Sau khi trộm cắp số tiền hơn 1 tỷ đồng của cặp vợ chồng du khách Thụy Điển tại Hà Nội, ổ nhóm đối tượng người Mông Cổ đã lên đường vào TP.HCM, mục đích sau đó qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) trốn sang Campuchia. Đây là ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp, trà trộn giả làm khách du lịch đi qua nhiều quốc gia để gây án. Tuy nhiên, các đối tượng đã phải “dừng chân” tại Việt Nam trước khi kịp tẩu thoát.

Dấu vết từ camera

Ổ nhóm đối tượng bị bắt giữ khi đang lưu trú tại một khách sạn ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, chuẩn bị lên đường trốn sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài

Chiều 3-6, CAP Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) nhận được đơn trình báo của cặp vợ chồng du khách Thụy Điển về việc bị kẻ gian lấy mất tài sản. Đó là một chiếc ví, bên trong có giấy tờ cá nhân, thẻ ATM, thẻ tín dụng. Điều đáng nói là, toàn bộ số tiền 1.056.500.000 đồng trong thẻ tín dụng của nạn nhân đã bị kẻ gian sử dụng hết.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, CAP Hàng Trống đã báo cáo CAQ Hoàn Kiếm. Xác định tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ án, CAQ Hoàn Kiếm đã giao cho Đội cảnh sát Hình sự phối hợp với CAP Hàng Trống, CAP Hàng Bài tổ chức xác minh ban đầu, sau đó báo cáo Ban Giám đốc CATP Hà Nội để phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) và Cục An ninh cửa khẩu (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) tổ chức điều tra, truy xét.

Lực lượng công an chia thành nhiều mũi, rà dựng các đối tượng nghi vấn. Qua đó xác định, khoảng 12h50 ngày 3-6, cặp vợ chồng du khách Thụy Điển đến ăn phở tại số 10 phố Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống. Người chồng để ví trong balo treo phía sau ghế. Cùng lúc này, camera an ninh ghi lại hình ảnh 4 đối tượng người nước ngoài ngồi vào bàn kế bên. Tuy nhiên, nhóm này không ăn mà nán lại một chút rồi rời đi ngay. Sau khi ăn xong, vợ chồng du khách Thụy Điển di chuyển sang quán cà phê tại số 5 phố Chân Cầm để uống nước rồi trở về khách sạn lưu trú. Đến 15h20 cùng ngày, người chồng lúc này mới cầm đến điện thoại thì phát hiện thẻ tín dụng đã bị tiêu tổng cộng hơn 1 tỷ đồng. Quá sốc, nạn nhân kiểm tra balo thì phát hiện ví tiền đã bị lấy cắp.

Hình ảnh do cán bộ chiến sĩ Công an phường Hàng Trống ghi nhận trước đó về nhóm đối tượng trộm cắp người Mông Cổ

Với những hình ảnh, tài liệu thu thập được, cơ quan công an xác định thời điểm kẻ gian gây án vào khoảng 12h50-13h ngày 3-6, và nghi vấn đặt vào nhóm các đối tượng xuất hiện tại quán phở trong chốc lát mà camera đã ghi lại. Ngay lập tức, lực lượng công an đã nhanh chóng thu thập thông tin từ các nhân chứng. Mặt khác, một mũi trinh sát đi xác minh tại 2 địa điểm bị chúng sử dụng để quẹt thẻ tín dụng là cửa hàng vàng số 26 Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng) và Trung tâm thương mại Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm). Tại đây, thông tin thu thập được về đặc điểm tội phạm trùng khớp với thông tin thu từ camera ở quán phở phố Lý Quốc Sư. “Chúng tôi nhận định đây là một ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức và rất chuyên nghiệp. Sau khi lấy trộm thẻ tín dụng của nạn nhân, các đối tượng đã sử dụng để mua vàng, trang sức, rồi mang ra một cửa hàng vàng khác trên phố Xã Đàn (quận Đống Đa) bán lấy USD. Điều đó chứng tỏ các đối tượng khả năng lớn sẽ rời khỏi Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi đã quyết tâm truy vết, sẵn sàng chạy đua với thời gian để chặn đứng cuộc trốn chạy của chúng” - Trung tá Tống Đăng Công, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, CAQ Hoàn Kiếm cho biết.

Tháng 3-2022 là thời điểm du lịch nước ta được mở cửa trở lại sau thời gian chống dịch Covid-19. Tại các cuộc họp giao ban, Trung tá Tống Đăng Công đều nhận định khả năng cao các ổ nhóm, đối tượng người nước ngoài lợi dụng trà trộn khách du lịch để hoạt động phạm tội tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Do vậy, Đội Cảnh sát Hình sự đề nghị công an các phường ngoài quản lý chặt chẽ khách nước ngoài lưu trú còn phải chụp ảnh, ghi nhận thông tin các nhóm đối tượng có nghi vấn hoạt động phạm tội. “Với sự chủ động đó nên sau khi nhận định được đối tượng nghi vấn, CAP Hàng Trống cũng báo cáo, trước đó ngày 30-5 có một nhóm đối tượng người Mông Cổ đi xe máy xuất hiện trên địa bàn phường với nhiều biểu hiện đáng ngờ” - Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự thông tin thêm.

Kế hoạch đào tẩu bất thành

Sau khi lấy trộm ví tiền của du khách Thụy Điển, ổ nhóm trộm cắp này liền mang đi mua vàng và trang sức

Trên cơ sở các thông tin thu thập được, cùng với việc rà soát các cơ sở kinh doanh lưu trú, điểm thuê xe máy trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện một nhóm đối tượng người Mông Cổ đã đến cửa hàng cho thuê xe máy ở Ngõ Huyện, phường Hàng Trống, thuê 2 xe máy để đi lại từ ngày 27 đến 30-5. Quá trình thuê xe, các đối tượng để lại thông tin trên hợp đồng. Lập tức, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (CATP Hà Nội) và Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đã tra soát và nắm được nhóm này gồm 3 nam, 1 nữ, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 26-5, đăng ký lưu trú tại số 110 Thái Thịnh (quận Đống Đa). Tuy nhiên, các đối tượng đã rời khỏi cơ sở lưu trú từ ngày 1-6. Mọi dấu vết về đối tượng dường như đi vào ngõ cụt, không một manh mối.

“Phải nói thực, mỗi giờ trôi qua là chúng tôi lại thêm căng não, nhất là khi thông tin về các đối tượng cứ có rồi lại mất. Tiếp tục xác minh, truy tìm, chúng tôi nhận định ổ nhóm này sẽ có đồng bọn chứ không chỉ 4 đối tượng. Thế nên các điều tra viên đã phối hợp với bộ phận an ninh sân bay Nội Bài để nắm tình hình. Thông tin báo về rất đáng giá, vào ngày 27-5, một nhóm khách cũng mang quốc tịch Mông Cổ đã từ Singapore nhập cảnh vào Việt Nam. Nhóm này đến số 9 Đàm Quang Trung (quận Long Biên) đăng ký thuê chung cư mini để ở đến ngày 5-6. Ngay lập tức, một mũi trinh sát tới địa chỉ này xác minh, nhưng các đối tượng đã trả phòng từ ngày 4-5, tức là sớm 1 ngày so với thời hạn. Điều đặc biệt là các đối tượng vẫn để lại một số đồ đạc và tiền thuê được trả trước. Lúc này, chúng tôi cũng chắc chắn các đối tượng đã cùng nhau lên đường rời khỏi Hà Nội để tránh bị truy bắt” - Thượng tá Nguyễn Quang Hội, Phó trưởng CAQ Hoàn Kiếm cho biết.

Lại một lần nữa mất dấu tội phạm, nhưng qua việc phối hợp với cơ quan chức năng, cơ quan công an xác định, nếu đi theo đường chính ngạch thì các đối tượng chưa thể rời khỏi Việt Nam. Một mặt tiếp tục truy vết, mặt khác CAQ Hoàn Kiếm cũng báo cáo, đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) và Cục An ninh cửa khẩu (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) làm thủ tục cấm xuất cảnh với số đối tượng nghi vấn, không cho các đối tượng tẩu thoát khỏi Việt Nam. 15h ngày 4-6, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định một số đối tượng trong nhóm người Mông Cổ đang có mặt tại TP.HCM và khả năng sẽ di chuyển sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài. Một tổ công tác gồm 13 cán bộ, chiến sĩ của CAQ Hoàn Kiếm và Phòng Cảnh sát Hình sự do Thượng tá Nguyễn Quang Hội - Phó trưởng CAQ Hoàn Kiếm chỉ đạo đã cấp tốc lên đường truy bắt tội phạm. “Đêm 4-6, tổ công tác vào tới TP.HCM. Chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin các đối tượng đang trên đường di chuyển đến Tây Ninh đúng như nhận định trước đó nên lập tức truy đuổi” - Thượng tá Nguyễn Quang Hội kể.

Chúng dùng số vàng đó bán lại, đổi lấy tiền USD chia nhau

0h30 ngày 5-6, xác định có 7 đối tượng người Mông Cổ vừa đến một khách sạn ở địa bàn huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, nhận định đây chính là ổ nhóm đối tượng gây án tại Hà Nội đang tìm đường lẩn trốn sang Campuchia, CAQ Hoàn Kiếm đã báo cáo Cục Cảnh sát hình sự phía Nam chỉ đạo Công an tỉnh Tây Ninh và CAH Bến Cầu hỗ trợ. Rạng sáng, hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã ập vào bắt giữ thành công 7 đối tượng. Ngay trong tối 5-6, đối tượng cuối cùng trong ổ nhóm này cũng bị Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài bắt giữ, bàn giao cho CATP Hà Nội, kết thúc 48 giờ lần theo dấu vết tội phạm, thu hồi tài sản trao trả cho bị hại.

