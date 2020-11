Hành động quái dị của kẻ cướp ngân hàng ở Bình Tân

Thứ Ba, ngày 17/11/2020 09:14 AM (GMT+7)

Sau khi vào ngân hàng, kẻ cướp đã nhìn trừng trừng vào nhân viên rồi bất ngờ lấy bình xăng ra dọa phóng hỏa, yêu cầu giao tiền cho mình.

Ngày 16-11, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TP HCM) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tấn Tài (SN 1984, quê An Giang) về tội "Cướp tài sản".

Công an quận Bình Tân cho biết khoảng 9 giờ 30 phút ngày 14-11, trong lúc chị Huỳnh Thị Lan Hiên (SN 1995, nhân viên chi nhánh Ngân hàng Tiên Phong - TP Bank, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) đang làm việc tại quầy giao dịch số 2 thì Tài đi vào hỏi thủ tục chuyển tiền.

Chị Hiên đưa cho Tài một tờ phiếu và hướng dẫn điền vào. Sau vài giây nhìn trừng trừng vào mắt chị Hiên, Tài bất ngờ lấy trong ba lô ra một chai nhựa đựng xăng.

Tài mở nắp chai đổ lên bàn giao dịch và buộc chị Hiên lấy hết tiền trong hộc bàn bỏ vào ba lô của mình. Chị Hiên liền tri hô và bấm chuông báo động để bảo vệ trợ giúp.

Lê Tấn Tài bị phỏng 40% cơ thể

Nghe báo động, lực lượng bảo vệ chạy vào bên trong. Thấy đông bảo vệ, Tài liền bỏ chạy ra cửa, tự châm lửa đốt người mình để bỏ trốn.

Nhận được tin báo, lực lượng tuần tra Công an phường Bình Trị Đông B đã đến hiện trường xác minh, truy bắt đối tượng. Lê Tấn Tài được người dân dập lửa và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quận Bình Tân, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị với vết phỏng độ II, III vùng cổ, ngực, lưng và hai cánh tay (khoảng 40% cơ thể).

Lê Tấn Tài khai do mê cờ bạc và số đề dẫn đến nợ nhiều người tổng cộng hơn 200 triệu đồng. Liên tục bị các chủ nợ thúc ép trả tiền, Tài nảy sinh ý định cướp tiền ngân hàng để trả nợ. Sau khi lượn lờ qua nhiều trụ sở ngân hàng để tìm mục tiêu, thấy chi nhánh Ngân hàng TP Bank trên đường Trần Văn Giàu có ít khách hàng giao dịch, Tài quyết định gây án.

