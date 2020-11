Kẻ tẩm xăng doạ đốt, cướp tiền chi nhánh ngân hàng ở Sài Gòn là ai?

Thứ Bảy, ngày 14/11/2020 18:30 PM (GMT+7)

Yêu cầu nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào túi xách nhưng không thành, thanh niên đã tự châm lửa đốt mình dẫn đến bị bỏng, đối tượng được cảnh sát đưa đi cấp cứu sau đó.

Đối tượng Lê Tấn Tài bị bỏng được đưa đi cấp cứu

Chiều 14/11, Công an quận Bình Tân, TP.HCM vẫn đang điều tra, làm rõ vụ thanh niên tẩm xăng dọa dốt cướp tiền ở chi nhánh ngân hàng trên địa bàn.

Công an TP.HCM thông tin, khoảng 9h30 sáng nay, thanh niên mang ba lô màu đen bên trong chứa một can xăng 5 lít đi vào ngân hàng TP Bank trên đường Trần Văn Giàu (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân). Khi đến trước quầy giao dịch, đối tượng lấy can xăng tưới lên người và yêu cầu nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào ba lô nếu không sẽ tự châm lửa đốt.

Công an có mặt phong tỏa hiện trường

Nghe báo động, lực lượng bảo vệ chạy vào bên trong phòng giao dịch. Thấy bảo vệ đông, Tài liền bỏ chạy ra cửa và tự châm lửa đốt mình.

Chạy được một đoạn ngắn, khi đến trước phòng giao dịch của ngân hàng MB Bank, đối tượng bị người dân bắt giữ.

Do đối tượng bị bỏng nên công an có mặt đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quận Bình Tân.

Bước đầu xác định đối tượng Lê Tấn Tài (SN 1984, quê An Giang, tạm trú tại Long An).

Hiện vụ việc đang được Công an quận Bình Tân điều tra, làm rõ.

