Hàng xóm nói gì về người mẹ nghi giết con trai 18 tháng tuổi ở Hà Tĩnh?

Thứ Năm, ngày 14/05/2020 10:00 AM (GMT+7)

Theo hàng xóm, chị Hằng sống khá biệt lập và ít giao lưu với bà con lối xóm; nhiều người nghi chị bị trầm cảm sau sinh...

Ngôi nhà chị Hằng khóa trái cửa im lìm

Chiều ngày 13/5, PV Báo Giao thông có mặt tại nhà chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1990, ở thôn Trung Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) – người vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là con đẻ mới 18 tháng tuổi của chị Hằng.

Căn nhà 2 tầng bề thế, rộng rãi của gia đình chị Hằng nằm xen lẫn giữa khu dân cư khóa kín cửa cổng bằng nhiều ổ khóa.

Dù đã 3 ngày trôi qua nhưng người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng và bàn tán về cái chết của cháu N. Đ. K. (18 tháng tuổi). Đặc biệt là thông tin chị Hằng vừa bị Công an bắt khẩn cấp càng khiến người dân nơi đây thêm hoang mang xen lẫn xót xa.

Một người phụ nữ sống gần nhà chị Hằng cho biết: Vợ chồng chị Hằng là người làng khác và đi làm ăn ở bên Hàn Quốc. Năm 2017, gia đình mua đất ở đây rồi nhờ ông bà nội ngoại ở quê xây dựng ngôi nhà này.

Đến đầu năm 2018, chị Hằng mang thai cháu K. nên quyết định về nước và sinh sống ở đây. Hàng ngày, chị Hằng ở với cháu K. và con gái thứ 2, cháu gái đầu (8 tuổi) ở với ông bà nội ở làng bên cạnh; còn chồng chị Hằng thì chưa thấy về nước lần nào.

“Nói là người nơi khác đến đây mua đất xây nhà ở nhưng thực chất cũng là người làng trên xóm dưới, quen biết nhau cả. Nhưng bình thường, chị Hằng sống khá biệt lập, ít giao lưu với bà con lối xóm”, người phụ nữ này cho biết.

Theo một số thông tin cho biết, thời gian gần đây, mối quan hệ vợ chồng và thông gia giữa hai bên nội ngoại có nhiều xích mích.

Trong khi đó, ông Đậu Ngọc Lý - Trưởng thôn Trung Sơn (xã Cương Gián, H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh) kể lại: Hôm đó tôi đang đi gặt lúa ngoài đồng về thì nghe người dân điện thoại báo gia đình chị Hằng có chuyện. Tôi vội vã chạy về thì thấy cháu K. đã tử vong trên giường, không thấy Hằng đâu.

“Sau đó tôi tìm hiểu thì được biết: Thường lệ, vào sáng sớm hàng ngày, bà ngoại cháu K. thường sang thăm con gái và cháu. Sáng ngày 11/5, bà đi vào giường chị Hằng thì bàng hoàng phát hiện cháu K. tử vong trên giường nên kêu cứu mọi người xung quanh”, ông Lý kể.

Một lãnh đạo xã Cương Gián thông tin: Theo người dân địa phương cho biết thì thời điểm phát hiện cháu K. tử vong, trên trán có một vết bầm tím, nghi là bị tác động của ngoại lực.

Chị Nguyễn Thị Hằng (Ảnh CA HT)

Còn một lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân thì cho biết: Đơn vị vẫn đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh khẩn trương điều tra nguyên nhân cái chết của cháu bé để tìm ra thủ phạm.

Hiện công tác điều tra vẫn đang được tiến hành từng bước nên chưa thể cung cấp thông tin.

Về việc bắt khẩn cấp chị Hằng, vị lãnh đạo này cho biết: Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra nhận thấy nhiều dấu hiệu cho thấy chính chị Hằng là người giết hại con mình nên tiến hành bắt khẩn cấp để điều tra, làm rõ.

Trong khi chờ kết luận cuối cùng từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, một số người dân sống gần nhà chị Hằng và nhiều người khác theo dõi vụ việc qua báo chí đặt câu hỏi: Có không việc chị Hằng bị trầm cảm sau sinh dẫn đến hành động dại dột, mất lý trí. Bởi theo họ, không có một nguyên nhân nào khác để một người mẹ lại quyết định ra tay giết hại đứa con bé bỏng mà mình đứt ruột sinh ra.

Như Báo Giao thông đã đưa tin trước đó: Khoảng 7h ngày 11/5, người dân thôn Trung Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh bàng hoàng phát hiện bé N. Đ. K. tử vong trong nhà mình.

Nhận được tin báo Công an xã Cương Gián, Công an huyện Nghi Xuân, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu chị Hằng khai nhận, có một đối tượng lạ mặt đi từ ngoài vào tấn công chị Hằng và cháu K. khi đang ngủ.

Qua thu thập tài liệu chứng cứ, kết hợp với lời khai của Nguyễn Thị Hằng cơ quan điều tra phát hiện có nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến cái chết của cháu K.

Với những chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Hằng để điều tra về hành vi "giết người".

Được biết, Hằng kết hôn với anh T.Q.T (SN 1984) và được 3 người con, cháu K. là con út trong nhà. Anh T. đang đi xuất khẩu lao động tại đất nước Hàn Quốc.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/hang-xom-noi-gi-ve-nguoi-me-nghi-giet-con-trai-18-thang-tuoi-o-ha-ti...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/hang-xom-noi-gi-ve-nguoi-me-nghi-giet-con-trai-18-thang-tuoi-o-ha-tinh-d465126.html