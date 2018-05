Hàng trăm thôn nữ bị lừa bán ở Tây Ninh

Tự an ủi và cảnh báo! Hàng chục nạn nhân của các băng nhóm buôn bán người tại Tây Ninh đã liên kết và tạo thành các nhóm Tự Lực - mô hình do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh và Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) kết hợp sáng lập. K.A, một thành viên thuộc nhóm Tự Lực, chia sẻ: "Tụi em an ủi nhau. Tụi em còn đến các vùng hẻo lánh gặp các em gái để tuyên truyền, chia sẻ kinh nghiệm để các em không bị bọn buôn người lừa lọc". Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết thành viên của nhóm Tự Lực còn là cánh tay nối dài giúp công an tiếp cận, khuyên nhủ các nạn nhân khác để họ dũng cảm đứng ra tố cáo các đối tượng buôn người, giúp công an triệt phá các vụ án.