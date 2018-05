Hai tên cướp điện thoại đâm gục người dân truy đuổi

Thứ Ba, ngày 29/05/2018 07:41 AM (GMT+7)

Giật điện thoại rồi tháo chạy, nhóm cướp bị người dân truy đuổi nên rút dao chống trả khiến hai người bị thương.

Khu vực nhóm cướp dùng dao tấn công người truy đuổi

Tối 28.5, hai thanh niên chở nhau bằng xe máy trên đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức, TP.HCM) ra tay giật điện thoại của người đàn ông rồi tăng ga bỏ chạy. Nạn nhân hô hoán cùng người đi dường truy đuổi.

Khi đến trước cửa hàng tiện lợi số 1182 Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức) người dân đuổi kịp lao vào khống chế nhưng bị hai trên cướp chống trả quyết liệt. Một đối tượng trong nhóm cướp đã cầm dao tấn công về phía người truy bắt khiến hai người dân bị thương khá nặng

Một đối tượng bị người dân khống chế ngay tại chỗ, đối tượng còn lại chạy vào khu dân cư trốn nhưng cũng bị cảnh sát bắt giữ sau đó.

Nghi can trực tiếp đâm người là Trần Ngọc Danh (22 tuổi, quê An Giang), kẻ bị thương tên Lê Minh Vũ Nghĩa (20 tuổi, quê An Giang).

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Công an có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng

Đối tượng Trần Ngọc Danh tại cơ quan công an