Hai nhóm côn đồ đất Cảng đuổi chém nhau gây náo loạn trong dịch Covid-19

Thứ Hai, ngày 13/04/2020 20:00 PM (GMT+7)

Ngày 13-4, Công an quận Hải An (TP Hải Phòng) cho biết đang khẩn trương điều tra, làm rõ 2 nhóm thanh niên đuổi chém nhau gây náo loạn ở gần 1 cây xăng khiến 2 người trọng thương giữa lúc đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19.

Tin từ Công an quận Hải An (TP Hải Phòng) ngày 13-4 cho biết cơ quan này đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ 2 nhóm thanh niên đuổi chém nhau gần 1 cây xăng khiến 2 người vị thương giữa lúc địa phương này đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 10-4, 2 tổ tuần tra vũ trang Công an quận Hải An tổ chức tuần tra nhằm đảm bảo an ninh trật tự khi thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đến khu vực ngã 3 Phương Lưu-Nguyễn Bỉnh Khiêm (gần cây xăng Đông Á) đã phát hiện có 2 thanh niên bị chém trọng thương, đối tượng gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lấy lời khai của các đối tượng tại cơ quan Công an

Ngay sau đó, một mặt tổ tuần tra bố trí cán bộ, chiến sĩ đưa người bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện, mặt khác thông tin tới tổ tuần tra của Công an phường Đông Hải 1 và các khu vực lân cận để kịp thời đón lõng, truy bắt đối tượng gây án.

Khoảng 30 phút sau, tổ tuần tra của công an quận và phường đã tạo thành thế gọng kìm, bắt gọn nhóm nghi phạm đưa về Công an phường Đông Hải 1, khi các thanh niên này đang di chuyển về khu vực Phú Xá, thuộc phường Đông Hải 1.

Nhóm 5 thanh niên trên, gồm: Mai Văn Tuyến (SN 1991, trú tại thôn Đông Ninh, xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng); Vũ Đức Cương (SN 1995, trú tại Sơn Đông, Tiên Thắng, Tiên Lãng); Lê Văn Thức (SN 1999, trú tại thôn Đốc Hành, xã Toàn Thắng, Tiên Lãng). Cả 3 người hiện đều ở nhà trọ tại 11/51 Phú Xá, Đông Hải 1, Hải An. Hai người còn lại là Phạm Ngọc Sơn (SN 1999, trú tại Hạ Lễ, Ân Thi, Hưng Yên) và Triệu Thị Hoa (SN 1998, trú tại Quang Thành, Nguyên Bình, Cao Bằng, chỗ ở hiện tại là An Trì, Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng).

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, tối cùng ngày, sau khi ăn cơm, uống rượu tại nhà trọ, nhóm thanh niên trên đi trên 2 xe máy để tìm đánh 1 người tên là Mạnh (hiện chưa xác định lai lịch) do có mâu thuẫn từ trước. Đến khu vực ngã 3 Phương Lưu-Nguyễn Bỉnh Khiêm thì nhóm đối tượng gặp nhóm 4 người gồm: Nguyễn Thiên Ân (SN 1996, trú tại Tô Hiệu, phường Trại Cau, Lê Chân); Phạm Văn Lâm (SN 1998, trú tại Vinh Quang, Tiên Lãng); Trần Mạnh Hùng (SN 1992, trú tại khu Đồng Tâm, phường Đồng Hoà, Kiến An, tạm trú tại ngõ 14 Vĩnh Lưu, phường Đông Hải 1) và Phạm Đình Sơn (SN 1995, trú tại Kiên Dương, Ý Yên, Nam Định, tạm trú tại Phương Lưu, Đông Hải 1).

Nhìn thấy nhóm của Ân từ xa, do nhầm tưởng đó là nhóm của Mạnh nên Tuyến "lệnh" cho Thức về nhà trọ lấy hung khí, và chỉ đạo Cương phóng xe lên tiếp cận nhóm của Ân để nắm tình hình. Ngay lập tức, Cương điều khiển xe đến chỗ nhóm của Ân rồ ga, khiêu khích, sau đó quay lại chỗ của Tuyến.

Bị khiêu khích, nhóm của Ân liền cầm gậy đuổi theo đánh, khiến Cương phải bỏ xe chạy bộ về hướng Đình Vũ. Lúc này, Ân và Lâm tiếp tục đuổi theo, còn Sơn và Hùng ở lại dùng gậy đập phá xe máy của Cương. Khi đó, Lê Văn Thức đã về lấy một con dao chặt (loại dao Thái Lan) đưa cho Mai Văn Tuyến. Tuyến dùng dao này chém vào đầu, người của Phạm Đình Sơn và Trần Mạnh Hùng. Cả 2 nạn nhân đang được cấp cứu tai Bệnh viện Việt Tiệp, trong đó anh Hùng bị vỡ xương sọ.

Hiện, Công an quận Hải An đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng trong vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

