Hai đứa trẻ bơ vơ sau nghi án bố giết mẹ rồi tự sát

Thứ Tư, ngày 22/07/2020 21:00 PM (GMT+7)

Nhìn 2 cháu nhỏ bỗng chốc mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhiều người không thể kìm được những giọt nước mắt.

Sáng 22/7, ông Lý Văn Hin - Chủ tịch UBND xã Đức Thông (huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) xác nhận vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn. Hai người tử vong được xác định là anh Triệu Văn Trình (SN 1983) và vợ là Triệu Thị Đẹp (SN 1992) cùng trú tại xóm Nà Cát, xã Đức Thông.

Theo thông tin ban đầu, do đang vào vụ mùa, ngày 20/7, gia đình Trình có nhờ anh em, hàng xóm đổi công gặt lúa và mời mọi người đến dùng cơm trưa. Trong bữa cơm, Trình đã uống rượu và to tiếng với vợ. Được mọi người can ngăn, nên vợ chồng Trình đã thôi tranh luận.

Những tưởng sự việc chỉ dừng lại ở đó thì sau bữa cơm, khi mọi người ra về Trình và vợ lại tiếp tục cãi vã. Trong lúc nóng giận, Triệu Văn Trình đã dùng dao đâm chị Đẹp nhiều nhát rồi bỏ trốn lên khu rừng gần nhà. Sau đó, do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong.

Khu vực nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh:TL

Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để giải quyết, đồng thời triển khai lực lượng truy bắt nghi phạm. Trong quá trình tìm kiếm, CQCA bất ngờ phát hiện thi thể Trình tại khu vực hẻm đồi nghi do tự sát.

Cũng theo lời ông Hin, gia đình của Triệu Văn Trình thuộc diện hộ nghèo tại địa phương, bố mẹ 2 bên nội ngoại đều đã già yếu.

Cái chết của vợ chồng anh Trình khiến 2 đứa con nhỏ (một bé gái đang học lớp 5 và một bé trai đang học lớp 1) bỗng chốc rơi vào cảnh mồ côi.

Sau khi vụ việc xảy ra, rất đông người dân đã tới tang lễ để chia buồn cùng gia đình. Nhìn 2 cháu bé với ánh mắt ngơ ngác trong đám tang của bố mẹ, nhiều người đã không thể kìm được những giọt nước mắt xót xa.

Hiện chính quyền địa phương đang kêu gọi các Mạnh Thường Quân nhằm hỗ trợ 2 cháu nhỏ.

