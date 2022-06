Hai cô gái 19 tuổi cùng lãnh án 20 năm tù vì bán ma tuý "nước dâu"

Chỉ vì ma túy mà hai bị cáo tuổi đời còn non nớt phải đứng trước vành móng ngựa để trả giá cho hành vi của mình, đánh mất cả tuổi thanh xuân, nếu có ân hận thì cũng đã muộn.

Đó là 2 bị cáo cùng SN 2003 là Nguyễn Việt Ngân (ở xã Ninh Quang, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa) và Nguyễn Thanh Nhã (ngụ xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang). Cả hai vừa bị TAND tỉnh Khánh Hòa đưa ra xét xử về tội mua bán trái phép chất ma túy và tuyên phạt mỗi bị cáo 20 năm tù vào chiều 9/6.

Hồ sơ thể hiện, khoảng 10h25’ ngày 23/9/2021, tại khu vực trước tòa nhà OC1A Mường Thanh Viễn Triều số 3-5 đường Phạm Văn Đồng, Công an TP Nha Trang phát hiện bắt quả tang Nhã đang cất giấu 1 gói nhựa bên trong đựng 7,2845 gam MDMA để bán cho người khác.

Cùng ngày, tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nhã tại căn hộ 2728 Tòa nhà OC1A Mường Thanh Viễn Triều, Cơ quan CSĐT tiếp tục thu giữ 15 gói nhựa được hàn kín có ghi dòng chữ “Crispy Fruit Strawberry” đựng tổng cộng 106,4880 gam MDMA.

Nhã khai nhận toàn bộ số ma túy (có tên thường gọi là “nước dâu”) bị thu giữ trên do Nhã cùng với Ngân góp tiền mua từ TPHCM về Nha Trang để bán cho người khác. Qua truy xét, đến 14h30’ cùng ngày, tại khu vực thôn Phú Hòa, xã Ninh Quang, TX Ninh Hòa, cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang phát hiện Ngân nên mời về trụ sở Công an xã Ninh Quang làm việc. Tại đây, Ngân thừa nhận việc góp tiền cùng với Nhã mua ma túy “nước dâu” về để bán cho nhiều người.

Quá trình điều tra, Ngân, Nhã khai nhận: Từ tháng 4/2021, Ngân và Nhã cùng nhau thuê căn hộ 2728 Tòa nhà OC1A Mường Thanh Viễn Triều để ở. Trong thời gian này, Ngân và Nhã có sử dụng loại ma túy với tên thường gọi là “nước dâu”.

Khoảng đầu tháng 9/2021, do không có nghề nghiệp ổn định, để có ma túy sử dụng và tiền tiêu xài, nên Ngân và Nhã bàn nhau mua ma túy “nước dâu” về bán. Ngân liên lạc với một người nữ tên Hà hỏi mua 10 gói ma túy “nước dâu”, Hà đồng ý bán với giá là 2,5 triệu đồng/1 gói.

Do Nhã không có tiền, nên Ngân đã ứng trước 25 triệu đồng để mua ma túy. Sau khi có ma túy, Ngân và Nhã mang ma túy đến điểm hẹn bán cho khách với giá từ 3 triệu đến 3,5 triệu đồng/1 gói. Sau khi bán hết số ma túy trên, Ngân lấy lại 25 triệu đồng tiền vốn bỏ ra ban đầu, còn tiền lời Ngân và Nhã chia nhau tiêu xài.

Ngày 5/9/2021 Ngân và Nhã tiếp tục mua của Hà 3 bịch ma túy “nước dâu” với giá 2,8 triệu đồng/1 gói mang về bán. Ngày 11/9/2021, do đã bán hết ma túy và biết người phụ nữ tên My hiện đang ở TPHCM bán ma túy “nước dâu” với giá rẻ hơn nên Ngân liên lạc với My hỏi mua ma túy, My đồng ý bán cho Ngân với giá 1,9 triệu đồng/1 gói ma túy “nước dâu”.

Sau khi bàn bạc thống nhất số lượng với Nhã, Ngân đã liên hệ với My mua 30 gói ma túy “nước dâu”. Ngày 20/9/2021, Nhã đã bán cho một người nam tên Dũng đen 2 gói ma túy “nước dâu” với giá 3,3 triệu đồng/1 gói. Sáng 23/9/2021, có một người nữ liên lạc với Ngân hỏi mua ma túy, Ngân cho số điện thoại của Nhã để người này liên lạc.

Khoảng 10h cùng ngày, người nữ đã liên lạc đến số điện thoại của Nhã hỏi mua 1 gói ma túy “nước dâu”, Nhã đồng ý bán với giá 3,3 triệu đồng và hẹn giao ma túy tại khu vực trước sảnh Tòa nhà Mường Thanh Viễn Triều.

Khi Nhã mang theo ma túy đến điểm hẹn chờ bán thì bị Công an phát hiện bắt quả tang và sau đó Ngân cũng bị Công an bắt giữ.

