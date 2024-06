Hai cặp nam nữ ‘bay lắc’ trong căn hộ tầng 15 chung cư cao cấp

Theo đó, CQĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 bị can về tội danh Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm các đối tượng Cường, Quân, Phương Anh và Nhi (từ trái sang phải)

Trước đó, ngày 31-5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp cùng Công an phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long kiểm tra căn hộ 1506, toà A, chung cư Greenbay Garden Hạ Long (thuộc tổ 31 khu 3 phường Hùng Thắng), phát hiện phát hiện nhóm 4 người gồm Vũ Mạnh Cường (SN 2002, quê quán Hải Dương); Nguyễn Vũ Đăng Quân (SN 2001, quê quán Hải Dương); Trần Thị Phương Anh (SN 2005, trú ở TP. Hải Phòng), và Hoàng Quỳnh Nhi (SN 2006, quê quán Bắc Giang) đang sử dụng trái phép chất ma tuý.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện, thu giữ nhiều loại ma tuý như thuốc lắc, ketamine, cùng các dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

