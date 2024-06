Hà Nội triệt phá nhiều tụ điểm “bay, lắc”

Thành lập nhóm kín trên zalo để liên hệ và thông báo địa điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thuê phòng tổ chức bay, lắc tại các căn hộ chung cư; khi đến các địa điểm sử dụng ma tuý thì không đi cùng nhau và không hoạt động theo quy luật nhất định… Đó là các thủ đoạn mà đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý sử dụng để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.

Ngày 5/6, Công an TP Hà Nội cho biết trong quý I/2024, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã liên tiếp triệt phá 4 tụ điểm sử dụng trái phép chất ma tuý. Trong đó, có nhiều ổ nhóm có phương thức và thủ đoạn phạm tội tinh vi, quá trình điều tra gặp rất khó khăn.

Đối tượng và tang vật trong vụ sử dụng trái phép chất ma tuý bị phát hiện tại đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội và đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp chủ động phòng ngừa, không để xảy ra tình trạng phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy, đặc biệt là tội phạm ma túy trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về ANTT, các cơ sở lưu trú và các căn hộ cho thuê, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tăng cường công tác quản lý địa bàn. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, phát hiện các đối tượng lợi dụng cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện và các căn hộ chung cư để hoạt động phạm phạm tội về ma túy, không để hình thành các điểm nóng gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Mới đây là việc triệt phá tụ điểm bay, lắc tại căn hộ nằm trong ngách 22 ngõ 322 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Qua công tác nắm tình hình, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà có thông tin về một số đối tượng thường xuyên tụ tập, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại địa chỉ trên. Quá trình thu thập tài liệu, các trinh sát đã dựng được đối tượng nghi vấn là Trần Văn Đức (SN 1999, ở tại ngách 322 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm). Đức thường xuyên tụ tập bạn bè, có dấu hiệu của việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại chỗ ở.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh, khoảng 3h45 ngày 4/5, tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội đã kiểm tra phòng 501, tầng 4, chung cư mini, số 2 ngách 322 đường Mỹ Đình. Quá trình kiểm tra phát hiện, đã bắt quả tang Đức cùng 2 đối tượng khác đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Vật chứng cơ quan Công an thu giữ gồm 1,942 gam Ketamine; 1,336 gam MDMA cùng một số đồ vật, dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã triệt phá tụ điểm sử dụng trái phép chất ma tuý tại cơ sở kinh doanh KTV Luxury, địa chỉ thôn Văn Trai, xã Văn Phú, huyện Thường Tín, Hà Nội (sau đây gọi là cơ sở KTV). Từ đầu năm 2023, cơ sở này đã có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý sau đó dừng hoạt động một thời gian cho đến tháng 10/2023, có dấu hiệu hoạt động trở lại. Cơ sở KTV có 7 tầng, tại tầng 1 có 3 cửa cuốn và 1 cửa ngách thường dùng là nơi khách ra, vào quán.

Khách có nhu cầu “bay lắc” sẽ được bố trí tại tầng 3,4,5, mỗi tầng có 3 phòng vừa để hát vừa để phục vụ khách “bay lắc”. Quán có 4 nhân viên lễ tân, phục vụ. Để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, ngụy trang cho hoạt động phạm tội, cơ sở KTV thường xuyên tắt điện, đóng cửa bên ngoài nhưng bên trong vẫn hoạt động bình thường. Khách có nhu cầu sử dụng trái phép chất ma túy phải gọi điện đặt phòng trước. Sau khi thống nhất về giá cả, cơ sở sẽ chuẩn bị phòng và các dụng cụ để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy của khách như đĩa sứ, thẻ nhựa để “xào ke”, nhạc mạnh để “bay lắc”.

Thực hiện Kế hoạch đấu tranh khám phá, hồi 0h45 ngày 29/2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã tiến hành kiểm tra cơ sở KTV. Tại thời điểm kiểm tra, quán có 4 phòng đang mở nhạc mạnh, trong đó có 3 phòng đang có khách tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình kiểm tra, cơ quan Công an đã đưa về trụ sở 32 người; xét nghiệm nhanh, phát hiện 29/32 đối tượng dương tính với ma tuý (trong đó có 15 khách, 11 “gái dịch vụ” và 3 nhân viên).

Căn cứ các tài liệu thu thập được, cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 12 đối tượng về các hành vi “Tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tổng vật chứng thu giữ: 0,451 gam MDMA; 0,703 gam Ketamine cùng nhiều dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy và các đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Đáng chú ý, một số cơ sở bar/vũ trường còn trá hình tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Vụ án được phát hiện và triệt phá thành công tại cơ sở kinh doanh Bar Star 3 Club, tại phố Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội (sau đây gọi là cơ sở Star 3) là một ví dụ. Cơ sở này đăng ký loại hình kinh doanh là “nhà hàng ăn uống sử dụng nhạc mạnh”. Vào những ngày cuối tuần, cơ sở tập trung rất đông khách, thành phần chủ yếu là thanh niên có độ tuổi từ 18-35… Sau đó, lợi dụng sự buông lỏng quản lý của cơ sở, các đối tượng thường lén lút mang ma tuý vào cơ sở để “bay lắc”, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 3/2, Phòng CSĐT Công an TP Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị tiến hành kiểm tra cơ sở Bar Star 3 Club. Quá trình kiểm tra đã đưa về trụ sở 219 người, trong đó có 140 khách, 79 nhân viên để kiểm tra làm rõ, phân loại, xét nghiệm nước tiểu. Kết quả điều tra xác định 32 đối tượng dương tính với ma tuý (trong đó có 31 khách và 1 nhân viên). Vật chứng cơ quan Công an thu giữ gồm 2,366 gam cần sa; 1,826 gam MDMA; 1 bình khí N2O (thường gọi là “khí cười”) cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan. Từ việc bắt giữ đối tượng, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội đã củng cố tài liệu, bắt giữ nhiều đối tượng (là khách đến cơ sở Bar Star 3 Club) về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Một số đối tượng còn lập nhóm zalo để thông tin, liên lạc, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Khoảng đầu tháng 1/2024, Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm ma tuý, Công an TP Hà Nội có thông tin về một nhóm đối tượng có hiểu hiện hoạt động tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với thủ đoạn tinh vi. Cụ thể, các đối tượng thành lập nhóm kín trên mạng xã hội zalo để điều hành hoạt động. Trên zalo, các đối tượng thông báo địa điểm sử dụng trái phép chất ma túy, nơi sử dụng thường là các căn hộ chung cư… Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng không đi cùng nhau; không hoạt động theo quy luật nhất định… Sau một thời gian theo dõi, vào ngày 30/1, tại một căn hộ ở chung cư Eco Dream, tại ngõ 300 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý kiểm tra, bắt quả tang 11 đối tượng (là khách thuê căn hộ) đang có hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Vật chứng cơ quan Công an thu giữ là 5,963 gam Methamphetamine cùng một số đồ vật, dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả xét nghiệm nước tiểu xác định 11 đối tượng đều dương tính với ma túy. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 8 đối tượng về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Ngăn chặn “đường đi” của ma túy tại 4 tỉnh miền Trung Theo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình, tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh từ đầu năm 2024 tiếp tục diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và số đối tượng. Các đối tượng phạm tội này đã móc nối, hình thành nhiều đường dây, ổ nhóm, thực hiện việc mua bán, vận chuyển ma túy từ các tỉnh, thành khác về địa bàn Quảng Bình để tiêu thụ. Trong đó, nổi lên hai nguồn ma túy lớn là hồng phiến, ma túy tổng hợp (MTTH) loại thuốc lắc và ketamine. Các loại ma túy này có dấu hiệu về nguồn gốc từ Châu Âu được vận chuyển, tập kết tại Hà Nội qua đường hàng không. Trong 5 tháng đầu năm 2024, lực lượng phòng, chống tội phạm về ma túy toàn tỉnh Quảng Bình đã phát hiện, đấu tranh triệt xóa nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm về ma túy, bắt giữ 100 vụ/179 đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy, tang vật thu giữ gần 48 kg ma túy các loại. Riêng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình đã đấu tranh bắt giữ 12 vụ/22 đối tượng, thu giữ gần 23 kg MTTH các loại. Tại Quảng Trị, ma túy được các tổ chức, đường dây tội phạm vận chuyển, tập kết ở ngoại biên thuộc hai tỉnh Savannakhet và Salavan (Lào) rồi tìm cách móc nối với các đối tượng trong nước để vận chuyển qua địa bàn Quảng Trị. Phương thức, thủ đoạn chủ yếu là ngụy trang, cất giấu trên các phương tiện, các loại hàng hóa ký gửi vận chuyển qua các cửa khẩu hoặc lợi dụng sự sơ hở của các lực lượng chức năng để vận chuyển qua các đường tiểu ngạch dọc biên giới. Sau khi vận chuyển vào nội địa, một phần nhỏ ma túy được tiêu thụ tại Quảng Trị, phần còn lại vận chuyển đi các tỉnh, thành khác, trong đó có Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng để tiêu thụ. Điển hình, ngày 9/3/2023, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị bắt quả tang đối tượng Trần Trọng Hiếu (SN 1986, trú tổ 2, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 4,2 kg MTTH. Đối tượng này khai nhận, số ma túy trên được vận chuyển từ Lào, qua địa bàn Quảng Trị rồi đưa vào Đà Nẵng để tiêu thụ. Tại Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, số đối tượng trong tỉnh móc nối với số đối tượng ngoại tỉnh, hình thành nên những đường dây, ổ nhóm vận chuyển, mua bán ma túy vào địa bàn và đi các nơi khác để tiêu thụ. Loại tội phạm này sử dụng các phương thức, thủ đoạn vận chuyển, mua bán ma túy rất đa dạng. Điển hình, ngày 14/3/2024, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng phối hợp các đơn vị chức năng liên quan bắt quả tang đối tượng Phan Minh Trung (SN 1990, trú phường Thuận Hòa, TP Huế) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 3 kg ma túy đá. Đối tượng này khai nhận, nguồn ma túy trên do đối tượng vận chuyển từ Quảng Bình về Đà Nẵng. Đấu tranh mở rộng chuyên án, ngày 18/3/2024, đơn vị trên thu giữ thêm 12.000 viên thuốc lắc, tổng khối lượng khoảng 4,5 kg được ngụy trang trong 29 hộp thức ăn đóng hộp có nguồn gốc từ nước ngoài gửi về để đối tượng Phan Minh Trung nhận, đưa đi các nơi tiêu thụ. Trước tình hình trên, lực lượng chức năng của các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng, trong đó nồng cốt là lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an các tỉnh, thành này đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, triệt xóa các đường dây, ổ nhóm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức ký giao ước về tăng cường phối hợp, phòng, chống ma túy, với các nhiệm vụ, mục tiêu được đặt ra cụ thể, như thường xuyên chia sẻ, trao đổi thông tin về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn; phối hợp xác minh, tổ chức đấu tranh với các đường dây, đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội; đảm bảo 100% các vụ án về ma túy đã khởi tố liên quan đến 4 địa phương trên đều được khẩn trương phối hợp điều tra mở rộng, đấu tranh triệt để, kịp thời, không để sót lọt đối tượng phạm tội.

