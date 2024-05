Hai án tử hình, 2 án chung thân trong đường dây mua bán ma túy liên tỉnh

Trong hai ngày 29 và 30/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bốn bị cáo gồm: Lò Văn Minh (SN 1996, trú tại xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên), Lò Văn Thim (SN 1995, trú tại xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo), Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1992, trú tại xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và Nguyễn Việt Hùng (SN 1978, trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, trưa 30/12/2021, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an phường Văn Quán, quận Hà Đông kiểm tra hành chính ngôi nhà do Nguyễn Ngọc Hiếu thuê ở đường Chiến Thắng.

Quá trình kiểm tra, cơ quan công an phát hiện Minh và Thim đang sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng ngủ tầng 3. Tại đây, cơ quan công an đã thu giữ nhiều túi nilon bên trong có chứa tinh thể màu trắng, viên nén màu hồng…

Bốn bị cáo tại phiên tòa.

Khám xét khẩn cấp một căn phòng tại Khu đô thị Vinhome Smart City ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), cơ quan công an thu giữ thêm nhiều bánh chất bột màu trắng, 3 túi nilon chứa tinh thể màu trắng và hàng chục túi nilon chứa tinh thể màu trắng, màu vàng nhạt và màu hồng.

Kết luận giám định xác định, tang vật thu giữ tại căn phòng ở Khu đô thị Vinhome Smart City là ma túy. Tổng số ma túy thu giữ là 3.362,750 gram methamphetamine; 947,320 gram heroin và 401,160 gram MDMA.

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ, Minh và Thim là anh em họ. Minh quen Hiếu khi anh em Minh làm ở một gara ô tô. Khoảng tháng 9/2021, Hiếu đứng tên thuê nhà ở Khu đô thị Vinhome Smart City cho Minh và Thim ở.

Minh nhiều lần mua ma túy của thanh niên có tên Niệm (quê Điện Biên), rồi giấu tại căn phòng Hiếu thuê hộ để bán kiếm lời. Hiếu và Thim đều biết Minh có hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Minh khai, ngày 25/12/2021, Minh gọi điện cho Niệm hỏi mua 3kg ma túy đá và thuốc lắc với giá 560 triệu đồng. Khoảng 5h ngày 26/12/2021, Niệm đến bến xe Mỹ Đình và gọi Minh ra lấy ma túy. Minh đi taxi đến nhận ma túy, hẹn khi nào bán hết hàng thì thanh toán tiền.

Sau đó, Minh mang ma túy về giấu tại phòng để có khách mua thì bán. Cùng ngày, Minh đưa cho Hiếu 2 lạng ma túy “đá” để bị cáo này bán cho khách của Hiếu và Hiếu đã trả cho Minh 45 triệu đồng.

Chiều 28/12/2021, Minh gọi điện cho Niệm để mua thêm 2 bánh heroin và 1 kg ma túy “đá” với giá 460 triệu đồng. Tiếp đó, Minh gọi điện cho Niệm mua thêm 10 bánh heroin và hồng phiến với giá 1,5 tỷ đồng.

18h ngày 29/12/2021, Niệm gọi điện bảo Minh ra bến xe Yên Nghĩa (Hà Nội) lấy ma túy. Hiếu điều khiển ô tô chở Minh và Thim đi nhận ma túy mang về phòng ở cất giữ.

Sau đó, Hiếu lấy 3 bánh heroin đi bán và mang 400 triệu đồng về trả cho Minh. Minh cũng lấy 5 bánh heroin đi bán và gọi điện chỉ đạo Thim cất giấu 3 bánh heroin vào máy hút bụi, 1 bánh mang đi bán. 6h ngày 30/12/2021, Hiếu tiếp tục chở Minh ra bến xe Yên Nghĩa để Minh trả cho Niệm 570 triệu đồng tiền mua bán trái phép chất ma túy...

Sau hai ngày xét xử, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Minh và bị cáo Hùng án tử hình; bị cáo Hiếu và bị cáo Thim bị tuyên án chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

