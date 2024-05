Lâm Đồng: Bắt nhóm đối tượng núp bóng chăm sóc cây cảnh để buôn ma tuý

Đối tượng Lỗ Thị Tình là kẻ chủ mưu, cầm đầu vụ án

Ngày 28/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh (PC04) phối hợp Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa bắt giữ nhóm 4 đối tượng (2 nam, 2 nữ) gồm: Lỗ Thị Tình; Trương Thị Hiếu (SN 1979, trú bến Vân Đồn, P.5, quận 4, TP.HCM), Vũ Đình Phương (SN 1992, đăng ký nhân khẩu thường trú tại xã Sào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên), Vũ Tiến Đại (SN 1990, thường trú tại xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội; tạm trú tại tổ Hòn Bồ, P.12, TP. Đà Lạt) để điều tra về hành vi "Vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy".

Các đối tượng Hiếu, Đại, Phương

Theo điều tra, từ công tác nắm bắt địa bàn, Phòng PC04 Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện Lỗ Thị Tình có nhiều biểu hiện nghi vấn buôn bán chất ma túy. Hỗ trợ đắc lực cho Tình là một số đối tượng trên địa bàn TP Đà Lạt trong vai nhân viên chăm sóc hoa, cây cảnh. Đơn vị lập chuyên án, cử trinh sát vào cuộc điều tra.

Ngày 22/5, cơ quan Công an phát hiện Trương Thị Hiếu đang vận chuyển ma túy lên tỉnh Lâm Đồng để giao cho Lỗ Thị Tình. Sáng 23/5, tại một khách sạn trên đường Đồng Tâm, TP Đà Lạt; các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an TP Đà Lạt bắt quả tang Lỗ Thị Tình cùng tang vật liên quan, gồm: gần 1 bánh heroin, 1 gói ma túy tổng hợp dạng ketamine được ngụy trang trong một hộp bánh ngọt cùng số tiền gần 500 triệu đồng; 2 điện thoại di động; 1 xe máy và nhiều đồ vật, tài liệu khác.

Tang vật vụ án và số hung khí Công an thu giữ tại nơi ở của các đối tượng

Khám xét nơi của đối tượng Tình tại đường Cao Thắng, P.7, TP Đà Lạt, Công an bắt giữ Vũ Đình Phương, thu giữ thêm 7 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 7 gói heroin và 26 viên thuốc lắc. Số ma túy này được Lỗ Thị Tình cất giấu trong két sắt để bán cho các đối tượng tại địa bàn TP Đà Lạt.

Qua đấu tranh của lực lượng Công an cùng lời khai của các đối tượng, khoảng 13h cùng ngày, tại khu vực dốc số 7 Trại Mát - TP Đà Lạt, Công an cũng đã khống chế, bắt quả tang Vũ Tiến Đại có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 30 gói ma túy dạng heroin.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra các quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng trên; thu giữ số tang vật liên quan, đồng thời mở rộng điều tra vụ án.

Tang vật vụ án N.Hà

