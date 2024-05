Phá ổ nhóm mua bán ma tuý, thu giữ 1 súng quân dụng và 23 viên đạn

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 28/5, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Các đối tượng gồm Đặng Minh Đoàn (SN 1984, ở tại ngõ 68 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy); Nguyễn Thu Hiền (SN 1977, ở tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm); Phạm Anh Tuấn (SN 1969, ở tại ngõ 163 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa) và Nguyễn Hoàng Linh (SN 1980, HKTT và chỗ ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Qua công tác nắm tình hình, khoảng đầu tháng 3/2024, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội có thông tin về nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý với số lượng lớn trên địa bàn TP Hà Nội do đối tượng tên là Tuấn ở ngõ 163, Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội cầm đầu.

4 đối tượng bị bắt giữ về hành vi "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội đã tập trung lực lượng xác minh, thu thập tài liệu về đối tượng nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đã xác định đối tượng đó là Phạm Anh Tuấn. Đồng thời, xác định đối tượng giúp sức tích cực cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy của Tuấn là Đoàn.

Nhóm đối tượng hoạt động tinh vi, khép kín, có nhiều thủ đoạn tinh vi đối phó sự phát hiện của cơ quan chức năng. Đối tượng Tuấn là “đại lý” cung cấp ma túy cho các đối tượng “bán lẻ" trên địa bàn TP Hà Nội. Trong ổ nhóm này, Tuấn sẽ trực tiếp giao dịch với khách mua ma túy, việc giao nhận ma túy sẽ do Đoàn thực hiện. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, khách mua ma túy sẽ chuyển khoản cho Tuấn hoặc thanh toán sau khi bán hết số ma túy …

Các đối tượng trong ổ nhóm đánh bạc.

“Các đối tượng trong ổ nhóm đều có tiền án, tiền sự về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý; một số đối tượng đang nằm trong diện quản lý, theo dõi của các đơn vị nghiệp vụ do liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma tuý nên có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan Công an. Bên cạnh đó, Linh và Tuấn lại có mối quan hệ họ hàng thân thiết. Vì thế, khi tính toán các biện pháp nghiệp vụ phá án, chúng tôi rất thận trọng trong việc thu thập tài liệu để củng cố, chứng minh hành vi phạm tội của các bị can”- nói về những khó khăn trong quá trình phá án, một cán bộ Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội cho biết.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh, vào hồi 16h15' ngày 21/5 tại khu vực ngã tư Bà Triệu - Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ công tác của Đội 4 đã bắt quả tang Linh cùng 100,021 g methamphetamine. Đúng như nhận định của các cán bộ Đội 4, ban đầu khi Linh quanh co, không khai nhận nguồn gốc số ma tuý bị thu giữ. Song, trước tài liệu cán bộ Đội 4 đưa ra những chứng cứ, đối tượng phải khai nhận nguồn hàng. Tại cơ quan Công an, Linh cho biết anh ta mua số ma túy trên của Tuấn với giá 32 triệu đồng, mục đích để bán kiếm lời. Linh khai đã thanh toán bằng hình thức chuyển khoản cho Tuấn.

Tiếp đó, vào hồi 21h20' cùng ngày, tại khu vực trước trụ sở Công an phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội, tổ công tác của Đội 4 đã bắt quả tang Hiền cùng vật chứng là 18,764 g heroin. Tại cơ quan Công an, Hiền khai nhận số ma túy trên của Tuấn (Tuấn bảo Hiền gặp Đặng Minh Đoàn để nhận ma túy) với giá tiền là 10 triệu đồng để bán kiếm lời. Hiền và Tuấn thoả thuận khi nào bán hết số ma túy trên, Hiền sẽ thanh toán cho Tuấn.

Tiến hành rà soát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Đội 4 phát hiện Tuấn hiện đang đánh bạc tại nhà số 18, ngõ 27 Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, nên đã phối hợp Công an quận Đống Đa, bắt quả tang các đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức “đánh chắn” gồm Tuấn; Trần Thị Hồng(SN 1982, ở tại Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai); Dương Kiều Trang (SN 1979, HKTT và chỗ ở tổ 43 Phương Liên, Đống Đa); Nguyễn Thị Hồng (SN 1989, ở tại Phương Liên, Đống Đa), thu giữ vật chứng hơn 17 triệu đồng cùng một số đồ vật, tài sản có liên quan.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tuấn tại số 15B, ngõ 163 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột; thu giữ tang vật là 188,321 g heroin; 12,031 g methamphetamine; 61,448 g tinh thể màu trắng (đang giám định); 1 cân điện tử; 1 súng quân dụng, 23 viên đạn cùng một số đồ vật, tài sản có liên quan.

Quá trình khám xét chỗ ở của Tuấn, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Đoàn. Quá trình điều tra, Tuấn và Đoàn đã khai nhận hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” từ một đối tượng người Lào.

Căn cứ tài liệu, vật chứng thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đoàn về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”; bàn giao Trần Thị Hồng, Dương Kiều Trang và Nguyễn Thị Hồng cho Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc theo thẩm quyền.

Tổng vật chứng thu giữ của vụ án: 207,085 gam heroin; 112,052 gam methamphetamine; 61,448 gam tinh thể màu trắng (đang giám định); 1 cân điện tử; 1 súng quân dụng, 23 viên đạn cùng một số đồ vật, tài sản có liên quan.

Hiện, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

