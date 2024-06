Thiên đường "bay lắc" trong khách sạn Atlantic

Biến phòng ngủ thành sàn nhảy

Nằm trên đường Thủ Khoa Huân (phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết), khách sạn Atlantic từng được xem là "thiên đường" của một số đối tượng ăn chơi. Đặc biệt vào thời điểm cuối tuần, nhiều "nam thanh, nữ tú” với hình xăm vằn vện, tóc xanh tóc đỏ kéo đến đây vui chơi, bất kể ngày đêm. Qua công tác quản lý địa bàn, Công an TP.Phan Thiết và lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận xác định đây là tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, có dấu hiệu chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, mọi hoạt động của khách sạn này lại rất kín kẽ và khó xâm nhập.

Sau khi thu thập đầy đủ bằng chứng, đêm 26 rạng sáng 27/6/2023, lực lượng chức năng đột kích khách sạn này, phát hiện một nhóm khách nữ, gồm: Nguyễn Thị Ngọc Lam (SN 2000), Quách Thị Thanh Phương (SN 2005), Nguyễn Thị Thanh Xuân và Phạm Thị Mai Lộc (đều ngụ tỉnh Bình Thuận) đang tổ chức "bay lắc" cùng với tiếng nhạc chát chúa tại phòng 501.

Các đối tượng khai trước đó Lam rủ nhóm bạn đến khách sạn Atlantic để cùng "phê” ma túy. Tại đây, Lam mua nửa hộp ma túy dạng khay (Ketamine) và 2 viên thuốc lắc của Trần Xuân Phi (SN 1970, nhân viên lễ tân) với giá 3,4 triệu đồng. Phương bẻ 2 viên thuốc lắc rồi đưa cho mỗi người 1/2 viên. Sau đó, Phương tiếp tục nghiền mịn, kẻ ma túy hàng khay thành nhiều đường và dùng tờ tiền quấn lại thành ống để Phương, Lam, Lộc, Xuân cùng sử dụng. Khi cả nhóm đang say sưa với thứ chất cấm đầy ảo giác này thì bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Tại phòng 403, lực lượng chức năng còn phát hiện Trương Ngọc Hiếu (SN 2002) và Nguyễn Thị Hồng Cẩm (SN 1994) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ bịch nylon chứa 1,1449 gam ma túy dạng Ketamine. Tiến hành kiểm tra khách sạn, lực lượng chức năng thu tang vật do quản lý khách sạn là Trần Kim Chi (SN 1970) và các đối tượng tàng trữ, gồm: 112 viên thuốc lắc, khoảng 90 gam chất màu trắng nghi là Ketamine, cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các bị cáo tại phiên xét xử

Cùng nhau lãnh hơn 62 năm tù

Theo điều tra, khách sạn Atlantic (còn gọi là khách sạn Đại Tây Dương) do Trần Kim Chi thuê của ông Phạm Quang Bách để kinh doanh dịch vụ lưu trú. Để tăng doanh thu, sau khi đăng ký thay đổi trên giấy đăng ký kinh doanh, Chi chuẩn bị loa, đèn, đĩa sứ, thẻ nhựa bố trí các phòng ở lầu 4 và 5 để phục vụ khách sử dụng trái phép chất ma túy. Chi thuê Võ Hoàng Ân và Trần Xuân Phi làm lễ tân, có nhiệm vụ nhận khách, sắp xếp phòng, chuẩn bị loa đèn, kết nối nhạc cho khách thuê, cung cấp ma túy khi khách yêu cầu; làm bảo vệ khách sạn có nhiệm vụ mở cửa khách sạn, dẫn khách lên quầy lễ tân và giữ xe cho khách.

Ngoài ra, Chi còn chỉ đạo khi khách đến thuê phòng, có nhu cầu sử dụng trái phép chất ma túy thì Phi báo cáo và thu tiền mỗi phòng từ 1,8 - 2,5 triệu đồng/lượt. Trong vụ án này, cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Thuận xác định, Chi đóng vai trò chính, trực tiếp chỉ đạo Phi nhận khách, thu tiền và cung cấp ma túy khi khách có nhu cầu. Bên cạnh đó, Phi cũng là người trực tiếp cung cấp ma túy và tổ chức cho các đối tượng nghiện ngập, tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng của khách sạn.

Các đối tượng "bay lắc" trong khách sạn

Ngày 29/5/2024, TAND tỉnh Bình Thuận tổ chức phiên xét xử hình sự sơ thẩm các bị cáo: Trần Kim Chi, Trần Xuân Phi, Nguyễn Thị Ngọc Lam, Quách Thị Thanh Phương, Trương Ngọc Hiếu và Nguyễn Thị Hồng Cẩm về các tội danh "mua bán trái phép chất ma túy", "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "tàng trữ trái phép chất ma túy". Tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét, đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ, nhân thân của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt Trần Kim Chi 15 năm tù về tội "mua bán trái phép chất ma túy" và 8 năm tù về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", tổng hình phạt là 23 năm tù; Trần Xuân Phi 7 năm tù về tội "mua bán trái phép chất ma túy" và 17 năm tù về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", tổng hình phạt là 24 năm tù.

Các bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Thị Ngọc Lam bị phạt 8 năm tù, Quách Thị Thanh Phương 4 năm tù, Trương Ngọc Hiếu 2 năm tù, Nguyễn Thị Hồng Cẩm 1 năm 6 tháng tù cùng về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "tàng trữ trái phép chất ma túy".

