Hà Nội: Hai tên cướp đạp cửa, nổ súng khống chế cặp vợ chồng cùng 4 con nhỏ

Thứ Hai, ngày 17/01/2022 15:13 PM (GMT+7)

Sau khi cướp 200 triệu, các đối tượng còn yêu cầu nạn nhân phải nộp tiếp 5 tỷ đồng, nếu không sẽ quay lại "tính sổ".

Hào (áo đỏ) và Trăm bị bắt giữ chưa đầy 24h sau khi gây án.

Ngày 17/1, Công an TP Hà Nội cho biết, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an huyện Thạch Thất và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ 2 đối tượng mang súng đi cướp tài sản.

Theo cơ quan công an, 2h sáng 16/1, anh N.T.P (SN 1983, trú tại Phường Văn Quán, Hà Đông) đang nằm ngủ cùng vợ và 4 con tại lán công ty Thanh Hà thuộc khu Công nghệ cao Hoà Lạc có địa chỉ tại thôn 4 xã Hạ Bằng, Thạch Thất thì bất ngờ có 2 đối tượng đạp cửa xông vào lán. Một đối tượng cầm súng ngắn, đối tượng còn lại cầm dao khống chế, đe doạ anh P. và gia đình.

Sau đó, các đối tượng bắn 1 phát chỉ thiên và lấy của gia đình 200 triệu đồng. Các đối tượng còn yêu cầu trước 12h trưa 16/1, vợ chồng anh P. phải nộp tiếp 5 tỷ, nếu không sẽ quay lại uy hiếp tính mạng gia đình anh P. rồi bỏ đi. Sau khi xảy ra vụ việc, anh P. đã đến phòng PC02 trình báo.

Quá trình điều tra, đến 16h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được thủ phạm gây án là Trần Văn Hào (SN 1987; hộ khẩu Gia Hanh, Can Lộc, Hà Tĩnh) và Phan Ngọc Trăm (SN 1999, hộ khẩu ở Chi Lăng, Chi Lăng, Lạng Sơn). Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng dạng súng bắn đạn bi, 48 viên đạn (loại đạn cao su), 1 dao nhọn, 69 triệu đồng, 3 điện thoại di động, 3 đôi găng tay.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hào và Trăm đã thừa nhận hành vi phạm tội.

