3 tên cướp, trói chủ nhà ở Linh Đàm cùng chung hội "túng quẫn làm liều"

Thứ Bảy, ngày 15/01/2022 16:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Ba đối tượng trong vụ cướp tại Linh Đàm không quen biết nhau và ở 3 địa phương khác nhau, nhưng đã lập hội "túng quẫn làm liều" để đi cướp.

Ngày 15/1, theo một nguồn tin của PV Báo Giao thông, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Hoàng Mai bắt giữ 3 tên cướp trói chủ nhà, cướp điện thoại tại chung cư Linh Đàm.

Theo nguồn tin này, danh tính của 3 tên cướp được xác định là Nguyễn Tùng Lâm (SN 1987 ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội); Tô Văn Tình (SN 1993 ở Cộng Hoà, Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) và Lê Duy Dự (SN 1994, ở xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá).

Hình ảnh chân dung 3 tên cướp trói chủ nhà, cướp điện thoại tại Chung cư Linh Đàm.

"Quá trình truy xét, bắt giữ 3 tên cướp trên, lực lượng cảnh sát hình sự thu giữ được 4 điện thoại là tang vật vụ án", nguồn tin này nói và cho biết thêm: Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã bàn giao các đối tượng trên cho Công an quận Hoàng Mai tạm giữ để củng cố hồ sơ, xử lý theo qui định.

Như Báo Giao thông, theo thông tin ban đầu, 3 đối tượng trong vụ cướp tại Linh Đàm không quen biết nhau và ở 3 địa phương khác nhau là Hà Nội, Quảng Ninh và Thanh Hóa.

Qua điện thoại, đầu tháng 1/2022 bọn chúng quen nhau, sau đó lập nhóm riêng có tên là "những hội túng quẫn làm liều" bàn bạc kế hoạch để đi cướp. Quá trình tìm hiểu, bọn chúng biết được nạn nhân chuyên mua bán điện thoại online nên đã nảy sinh ý đồ cướp.

Sau khi gây án cướp được 4 chiếc điện thoại, bọn chúng đã chia tang vật và tỏa đi 3 nơi khác nhau. Các đối tượng này đều đang gặp khó khăn về tài chính và túng quẫn nên bàn nhau đi cướp. Hiện cơ quan Công an đã thu được tang vật là 4 điện thoại đi động và đang mở rộng vụ án.

Trước đó, như đã đưa tin theo trình báo của anh T.A (trú tòa HH1A, Khu đô thị Linh Đàm), chiều 8/1, một thanh niên gọi điện hỏi mua chiếc điện thoại Samsung Note 10 Plus mà anh đang rao bán trên mạng xã hội. Sau khi thỏa thuận, vị khách đề nghị đến nhà anh T.A để xem điện thoại.

Khoảng 17h chiều 8/1, 3 thanh niên đến căn hộ của anh T.A để xem điện thoại. Trong lúc anh T.A lấy điện thoại cho khách xem, 1 trong 3 người đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt anh T.A, sau đó các nghi phạm lao vào đánh, dùng băng dính bịt miệng, trói anh T.A lại rồi lục lọi lấy đi 4 chiếc điện thoại của nạn nhân.

Và chỉ sau ít ngày gây án, lực lượng Công an đã bắt giữ được đối tượng thứ 1 khi đang lẩn trốn vào một tỉnh phía Nam và cho đến nay thì cả 3 đối tượng đã bị bắt khi đang lẩn trốn.

Ngay sau khi xẩy ra vụ việc, Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng trích xuất camera an ninh khu vực, bước đầu dựng lên chân dung nhóm đối tượng khá sát với thực tế và công bố truy tìm rộng rãi trên facebook và fanpage của Công an TP Hà Nội.

