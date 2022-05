Hà Nội: Cảnh sát phát thông báo truy tìm giang hồ cộm cán Nam “con”

Sau khi Nam “con” trốn khỏi cơ sở điều trị bệnh bắt buộc, cơ quan công an đã phát thông báo truy tìm đối tượng giang hồ cộm cán này.

Tối 24/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm đối tượng Đào Xuân Nam (tên gọi khác là “Nam con”, SN 1982, thường trú thôn Trực Trang, xã Bát Trang, huyện An Lão, TP Hải Phòng).

Chân dung đối tượng Đào Xuân Nam tức Nam “con”

Theo Công an TP Hà Nội, Nam là đối tượng truy tìm đặc biệt, là giang hồ cộm cán và đang là bị can bị khởi tố trong vụ án Giết người, cố ý gây thương tích. Nam đang được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Tuy nhiên, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi cơ sở điều trị bắt buộc chữa bệnh.

Công an TP Hà Nội thông báo ai biết Đào Xuân Nam đang ở đâu hoặc nhìn thấy đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, SĐT cán bộ thụ lý: 0915362985 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

