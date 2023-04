"Gùi" 8 bánh heroin lấy 18 triệu đồng tiền công

Vào hồi 14h ngày 6/4 Công an huyện Vân Hồ phối hợp với Công an xã Lóng Luông, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an huyện Mộc Châu, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La đã bắt quả tang đối tượng Giàng A Sếnh (SN 1975), trú tại bản Lóng Luông, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Giàng A Sếnh cùng tang vật.

Vật chứng thu giữ gồm 8 bánh heroin có khối lượng 2.459,61g ; 929,18g ma túy tổng hợp dạng đá cùng một số vật chứng liên quan khác.

Qua đấu tranh khai thác, Sếnh khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông không rõ tên tuổi, địa chỉ từ bản Lũng Xá đến bản Lóng Luông sẽ có người liên hệ để nhận số ma túy đó. Nếu trót lọt sẽ được trả công 18 triệu đồng nhưng đang trên đường vận chuyển thì bị phát hiện và bắt giữ.

