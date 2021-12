Giúp quản lý việc bán nước hoa, cô gái “nẫng” hơn 600 triệu đồng của mẹ bạn trai

Thứ Tư, ngày 22/12/2021 06:58 AM (GMT+7)

Được bạn trai tin tưởng giao việc kinh doanh nước hoa, cô gái đã chiếm đoạt luôn 600 triệu đồng của mẹ bạn trai để tiêu xài.

Ngày 22/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Kiều Oanh (SN 1996, trú tại phường Thuận Lộc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chân dung đối tượng Trần Kiều Oanh

Theo cơ quan công an, khoảng tháng 12/2020, Trần Thị Kiều Oanh có quan hệ tình cảm với anh S. (SN 1993, hộ khẩu tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Sau đó, Oanh chuyển đến ở với anh S. tại phố Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm.

Do sức khoẻ bị suy giảm, phải điều trị tại bệnh viện nên anh S. giao cho Oanh quản lý việc bán nước hoa qua mạng xã hội và quản lý tài khoản ngân hàng của mình để kinh doanh. Đến tháng 8/2021, Oanh nói là cần tiền để lấy hàng kinh doanh cho anh S. nên mẹ anh S. có chuyển cho Oanh 640 triệu đồng. Tuy nhiên, đối tượng đã không sử dụng số tiền trên để kinh doanh cho anh S. mà để tiêu xài cá nhân. Bản thân anh S. cũng không biết việc Oanh nhờ mẹ mình chuyển tiền do đang điều trị tại bệnh viện.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 3/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã tạm giữ hình sự Trần Thị Kiều Oanh để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định trong thời gian được giao quản lý việc kinh doanh nước hoa, Oanh có sử dụng tài khoản facebook Order nước hoa Authentic của anh S. để chiếm đoạt tiền của một số khách hàng. Công an quận Đống Đa đề nghị ai là bị hại của đối tượng thì liên hệ Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa gặp điều tra viên Vũ Ngọc Phú - SĐT 0934145959 để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Nguồn: http://danviet.vn/giup-quan-ly-viec-ban-nuoc-hoa-co-gai-nang-hon-600-trieu-dong-cua-me-ban-trai-...Nguồn: http://danviet.vn/giup-quan-ly-viec-ban-nuoc-hoa-co-gai-nang-hon-600-trieu-dong-cua-me-ban-trai-50202122126594209.htm