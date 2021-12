Vụ bắt 50kg ma tuý tại khu vực chợ Bình Điền: Nguồn "hàng" từ Campuchia

Thứ Ba, ngày 21/12/2021 15:55 PM (GMT+7)

Ba đối tượng trong đường dây vận chuyển 50kg ma tuý được nguỵ trang khéo léo bên trong xe tải chở hải sản, vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ ngày 18-12.

Đây là chuyên án đấu tranh do Đoàn Đặc nhiệm miền Nam (Cục phòng chống ma tuý và tội phạm, Đoàn 3), Công an TPHCM và Đội kiểm soát, chống buôn lậu ma tuý phía Nam (Tổng cục Hải quan) chủ trì.

Thượng tá Vũ Xuân Đại, Đoàn trưởng Đoàn 3 cho biết, công tác điều tra đang được đơn vị phối hợp cùng Phòng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý thực hiện.

Các đối tượng cùng tang vật được di lý về cơ quan điều tra

Các đối tượng gồm: Nguyễn Đức Tài (SN 1993, ngụ Long An), Lê Trung Tín (SN 1990, ngụ Đồng Nai) và Thái Hoàng Dũng (SN 1970, ngụ TP.Thủ Đức, TPHCM). Tang vật thu giữ là 50 kg ma tuý được nguỵ trang trong các túi trà giấu trong bao lươn sống cùng 2 xe ô tô.

Theo hồ sơ, khuya 18 rạng sáng 19-12, Nguyễn Đức Tài điều khiển xe tải BS: 62H-000.23 hướng về chợ Bình Điền để giao ma tuý. Để lộ trình giao nhận được an toàn, Tài khéo léo đóng giả người giao hải sản ở chợ Bình Điền. Toàn bộ số hàng này được y cất trong các thùng sắt, dấu bên trong khoang chở hàng.

Các đối tượng bị bắt quả tang tại hiện trường

Khi tới chợ Bình Điền vào khuya 18-12, Tài cho xe đậu ở một góc trước chợ chờ Lê Trung Tín và Thái Hoàng Duy điều khiển xe tải BS: 51D-620.88 tới nhận hàng. Chuyến hàng này được xác định đưa từ Campuchia về Việt Nam.

Công tác trinh sát từ biên giới về tới chợ đầu mối Bình Điền được các trinh sát dày dặn kinh nghiệm đảm nhận. Sau khi đã xác định được lộ trình, Ban chuyên án phối hợp Công an xã An Phú Tây, CAH.Bình Chánh cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TPHCM, gồm 42 đồng chí tổ chức 3 mũi nhọn vây bắt.

Đúng 0 giờ 19-12, trong khi cuộc giao dịch của Tài, Tín và Trung đang được thực hiện thì bất ngờ 3 tổ công tác áp sát, vây bắt thành công nhóm đối tượng này. Kế hoạch được triển khai bí mật, chớp nhoáng khiến chúng không kịp trở tay.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/luon-song-o-cho-binh-dien-huy-dong-42-trinh-sat-tinh-nhue-tham-gia_1...Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/luon-song-o-cho-binh-dien-huy-dong-42-trinh-sat-tinh-nhue-tham-gia_124853.html