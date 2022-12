Giết 2 người rồi 'mai danh ẩn tích' hơn 25 năm vẫn không thoát

Công an tỉnh Bình Thuận vừa di lý Mai Văn Thi (66 tuổi) từ Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an về Công an tỉnh để làm rõ hành vi giết 2 người từ 25 năm trước tại xã Đa Kai, huyện Đức Linh.

Mai Văn Thi

Theo đó, ngày 29/6/1997, Mai Văn Thi (lúc đó 41 tuổi) từ Nga Sơn, Thanh Hóa vào xã Đa Kai làm thuê. Thi cùng 2 người làm thuê khác là Trần Quốc Tuấn và Nguyễn Quốc Khanh (cùng ngụ xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) tổ chức nhậu trong một chòi rẫy ở thôn Rô Mô, xã Đa Kai.

Trong lúc nhậu, anh Tuấn và anh Khanh thách thức đánh nhau với Thi. Thi đã dùng dao đâm hai anh Tuấn và Khanh tử vong tại chỗ, ngay sau đó Thi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tháng 7/1997, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã Mai Văn Thi trên toàn quốc, nhưng Mai Văn Thi đã biến mất không một dấu vết.

Công an Bình Thuận đã thành lập chuyên án, tổ chức lực lượng truy nã, truy tìm nhiều năm liền, đồng thời Phòng Truy nã truy tìm, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cũng xác lập chuyên án truy nã tìm Thi gắt gao.

Quá trình dựng lại nhân thân, lai lịch Mai Văn Thi là đối tượng bất hảo, từng bị kết án 6 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản tại Thanh Hóa, sau khi chấp hành xong án phạt, Thi bỏ vợ con rời Thanh Hóa vào Nam, cắt đứt toàn bộ liên lạc với gia đình.

Sau nhiều năm, các trinh sát của Phòng Truy nã truy tìm, Cục Cảnh sát hình sự nhận được nguồn tin quý giá, nhiều khả năng người nghi vấn có thể là Thi đang sinh sống cùng vợ con mới ở xã miền núi Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Cuối tháng 11/2022, tổ công tác của Phòng Truy nã truy tìm, Cục Cảnh sát hình sự do Thượng tá Nguyễn Hồng Quân làm tổ trưởng đến huyện Sơn Dương xác minh nguồn tin. Người mà nguồn tin nhắc đến hiện có tên là Nguyễn Văn Điệp, 71 tuổi, quê quán Quảng Ngãi. Tiếp tục kiểm tra tàng thư, thời gian ông Điệp có mặt tại địa phương, một tình tiết quan trọng đã được tìm thấy là thời gian ông Điệp đến xã Kháng Nhật là năm 1997, trùng với thời điểm sau khi gây ra vụ án mạng kinh hoàng ở Bình Thuận.

Ông Điệp cho rằng lực lượng Công an đã xác minh, tìm kiếm nhầm người bởi ông sinh ra và lớn lên tại Quảng Ngãi, vì nghe lời bạn bè rủ rê, 25 năm trước mới rời quê hương ra Sơn Dương, Tuyên Quang sinh sống rồi lập gia đình, lấy vợ sinh con.

Với kinh nghiệm nhiều năm đánh án, truy tìm những đối tượng trốn nã lâu năm, tổ công tác dùng điện thoại gọi video cho người vợ đầu của Mai Văn Thi đang ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Người vợ này đã nhanh chóng nhận ra người chồng, còn gọi con trai của Mai Văn Thi ra gặp mặt bố. Đến lúc này, Nguyễn Văn Điệp mới thừa nhận mình chính là Mai Văn Thi, người đã giết chết 2 người hơn 25 năm trước.

Mai Văn Thi khai sau khi gây án đã đón xe đi Đồng Nai, rồi lên Lâm Đồng, sau đó ra Quảng Ngãi trốn một thời gian đến cuối năm 1997. Thi đã chọn xã miền núi Kháng Nhật, huyện Sơn Dương làm nơi lẩn trốn. Ở đây, Thi đã lập gia đình rồi thay tên, đổi họ, khai man quê quán, nhân thân, nhập hộ khẩu vào gia đình nhà vợ.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận, bước đầu Mai Văn Thi đã thừa nhận toàn bộ hành vi đúng với diễn biến và hồ sơ vụ án vào năm 1997.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh cũng đã cử một tổ công tác đến thôn Rô Mô, xã Đa Kai, huyện Đức Linh để tiếp tục lấy lời khai của những người chứng kiến vụ án mạng kinh hoàng 25 năm về trước.

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/giet-nguoi-roi-mai-danh-an-tich-hon-25-nam-van-khong-thoat_140861.html