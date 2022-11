Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm lẩn trốn khu vực sông Hồng

Lực lượng CSGT- CATP Hà Nội vây bắt đối tượng truy nã Phạm Văn Cường

Đối tượng Phạm Văn Cường (SN 1988), trú tại Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnhBắc Ninh bị cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bắc Ninh truy nã về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Trước đó, khoảng 11h ngày 6-11, Đội Cảnh sát đường thuỷ số 2 - Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng lực lượng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông, Cục Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm đã vây bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 10 -2022, lực lượng Cảnh sát giao thông – CATP Hà Nội nhận được công văn phối hợp giữa các đơn vị về việc truy tìm đối tượng truy nã.

Qua rà soát, nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thuỷ và CAP Chương Dương phát hiện đối tượng nghi vấn đang lẩn trốn trong một số phương tiện tàu thuyền dưới khu vực chân cầu Long Biên quận Hoàn Kiếm.

Sau khi xin ý kiến chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội về kế hoạch chi tiết vây bắt đối tượng nghi vấn, Trung tá Nguyễn Văn Hiền, Đội phó Đội Cảnh sát đường thuỷ số 2 đã cùng các CBCS phối hợp tham gia vây bắt.

Đúng trưa 6-11, khi xác định đối tượng đang lẩn trốn tại vị trí trên chiếc thuyền nhỏ đậu sát bờ sông Hồng, tổ công tác đã đột kích, bắt giữ thành công, an toàn.

