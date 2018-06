"Gieo rắc" bức xúc, 6 "cẩu tặc" chuyên nghiệp trả giá đắt

Thứ Sáu, ngày 01/06/2018 15:17 PM (GMT+7)

Hà Tĩnh Sự kiện:

Trung bình mỗi đêm một "cẩu tặc" bắt được từ 7 đến 8 con chó, đêm nhiều nhất 12 con.

Các đối tượng cùng tang vật.

Sáng 1/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) bắt giữ 6 đối tượng trộm chó chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các "cẩu tặc" bị bắt gồm: Nguyễn Xuân Hội (SN 1971), Nguyễn Văn Khương (SN 1979), Mai Xuân Hào (SN 1976), Trần Ngọc Khai (SN 1965), Lê Đức Thiện (SN 1990), Phạm Đình Quế (SN 1985) đều ở huyện Đức Thọ.

Theo cơ quan điều tra, thời gian qua, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra hàng chục vụ trộm chó, các đối tượng trộm chó rất manh động và liều lĩnh. Trong quá trình trộm chó, nếu bị người dân phát hiện, đối tượng sẵn sàng dùng hung khí chống trả quyết liệt để tẩu thoát. Việc "cẩu tặc" hoành hành khiến người dân Hà Tĩnh bức xúc.

Vào cuộc điều tra, Phòng PC45 đã xác định được các đối tượng trộm chó nên quyết định phá án vào rạng sáng 1/6.

Theo đó, khoảng 3h30 ngày 1/6, PC45, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Đức Thọ bắt quả tang Hội, Khương, Hào, Khai, Thiện, Quế đi trộm chó về và đem bán chó cho Đoàn Văn Lộc (SN 1954, ở xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ).

Qua khám xét, cảnh sát thu giữ tại chỗ 22 con chó có trọng lượng gần 300kg, 4 súng bắn điện, 3 bình xịt hơi cay, 2 dao bấm, 2 kiếm tự tạo, 2 ná cao su bắn bi, 7 điện thoại di động, 6 chiếc xe máy (tất cả xe máy đều được lắp kích điện).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, khoảng 1 đến 2 giờ sáng hằng ngày, các "cẩu tặc" dùng xe máy đi khắp các địa bàn trong toàn tỉnh Hà Tĩnh và cả địa bàn tỉnh Nghệ An để rình bắt trộm chó.

Khi phát hiện chó, các "cẩu tặc" sẽ tiếp cận và dùng súng bắn điện bắn chó chết lâm sàng rồi bắt chó cho vào rọ tẩu thoát.

Tang vật và hung khí lực lượng chức năng thu giữ.

Với thủ đoạn trên, trung bình mỗi đêm một đối tượng bắt được từ 7-8 con chó, đêm nhiều nhất 12 con.

Sau khi trộm được, khoảng 3-4 giờ sáng, nhóm "cẩu tặc" sẽ mang chó về bán cho Đoàn Văn Lộc. Mỗi con chóchúng bán từ 600 nghìn đồng đến 1 triệu đồng. Với những con chó đẹp, "cẩu tặc" sẽ bán cho những người có nhu cầu nuôi với giá 5-7 triệu đồng.

Theo Công an Hà Tĩnh, nhóm đối tượng trộm chó vừa bị bắt hoạt động chuyên nghiệp, tinh vi và liều lĩnh. Khi đi trộm chó, "cẩu tặc" không chỉ chuẩn bị đồ nghề để trộm chó mà còn chuẩn bị cả hung khí như kiếm, dao, ná cao su bắn bi để sẳn sàng chống trả lại người dân nếu bị phát hiện.