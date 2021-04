Giang hồ "xử" người theo "hợp đồng" nhưng ra tay... nhầm

Thứ Ba, ngày 13/04/2021 19:00 PM (GMT+7)

Đang đi ngoài đường, một phụ nữ bất ngờ bị đâm tử vong. Đau lòng hơn khi nhóm đối tượng gây án thực chất được một nam giám đốc bệnh viện thuê dằn mặt tình địch, nhưng lại khiến nạn nhân chết oan uổng.

Trước đó, cũng đã xảy ra rất nhiều vụ án đau lòng lí do vì ghen tuông. Những kẻ cầm đầu thuê giang hồ ra tay tàn độc khiến nạn nhân mất mạng hoặc sống không bằng chết.

Giám đốc bệnh viện thuê giang hồ đánh ghen, giết nhầm người

Vào khoảng 23h ngày 11/3, bà V.T.M (43 tuổi, trú huyện Cai Lậy) điều khiển xe máy chở ông T.V.Đ (59 tuổi, trú huyện Cái Bè) lưu thông trên Quốc lộ 1 (hướng Trung Lương - Mỹ Thuận).

Khi đến đoạn đường thuộc ấp 10, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, có 2 thanh niên chạy xe máy vượt lên dùng con dao đâm vào vùng bụng làm bà M. té ngã xuống đường. Gây án xong 2 nam thanh niên trên đã nhanh chân tẩu thoát.

Sau đó, bà M. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nghi phạm Ngưu bị bắt.

Sau khi án mạng xảy ra, ngày 8/4, Công an tỉnh Tiền Giang tạm giữ 4 nghi phạm liên quan đến vụ giết người này, bác sĩ Nguyễn Văn Ngưu, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy là chủ mưu.

Đêm xảy ra vụ án mạng, chị M., ông Đ. và vợ nghi phạm Ngưu có nhậu chung. Sau đó, vợ ông Ngưu được ông Đ. đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy cấp cứu thì bị ông Ngưu phát hiện. Sau đó, chị M. do về cùng đường nên đã chở ông Đ. về cùng. Khi đến khu vực xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy thì xảy ra vụ án mạng đau lòng.

Bà T. và ông Đ. có quan hệ tình cảm nam nữ trong thời gian dài. Giữa bà T. và nghi phạm Ngưu đã ly thân được vài năm. Bà T. yêu cầu ly hôn nhưng nghi phạm Ngưu không đồng ý. Do ghen tuông, nên nghi phạm Ngưu đã dùng một số tiền thuê các nghi phạm còn lại để đánh dằn mặt ông Đ. và gây ra vụ án mạng trên.

Con gái thuê "xã hội đen" dằn mặt người tình của cha: "Xử" làm sao cho nằm một chỗ

Do nghi ngờ cha, ông Trần Văn Ri, ngụ phường 12, quận 6, TP.HCM, Giám đốc công ty TNHH TM-SX Kiên Bình có quan hệ tình cảm với bà Võ Thị Chiến - Phó Giám đốc công ty Kiên Bình nên Trang nảy sinh thù hận và lên kế hoạch thuê người "xử" bà Chiến.

Với giá 250 triệu đồng và chỉ cần "làm sao đánh cho bà ta nằm một chỗ", là chỉ thị của Trang với những kẻ "dằn mặt" thuê. Nhưng người tính không bằng trời tính, đối tượng Trang muốn trừ khử lại không mất mạng, mà người chết lại là bố mình.

Hiện trường vụ án.

Đầu tháng 3/2017, Trang gặp Nguyễn Thị The nhờ thuê người xử bà Chiến. The đồng ý rồi liên hệ với Nguyễn Anh Tuấn tìm người thực hiện. Tuấn giới thiệu Nguyễn Quốc Huy cho The gặp mặt và thỏa thuận việc đánh gây thương tích cho bà Chiến với giá 80 triệu đồng. Huy rủ thêm Nguyễn Hữu Lộc cùng thực hiện.

Trang móc nối với Cai Văn Chung (tài xế của công ty ông Ri) để Chung cung cấp lịch trình lái xe chở bà Chiến cho Trang.

Đối tượng Trần Kiều Trang, kẻ chủ mưu vụ án (trái) và đối tượng Nguyễn Hữu Lộc, kẻ dùng hung khí đâm bà Chiến.

Đêm 4/10/2017, Chung vừa lái xe vừa cung cấp lịch trình đưa và Chiến và ông Ri đi Kiên Giang cho nhóm sát thủ. Đến 23 giờ cùng ngày, phát hiện xe của ông Ri và bà Chiến, Huy và Lộc bám theo. Khi đến đoạn đường vắng, không có đèn chiếu sáng (thuộc khu vực QL 61C, ấp Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), Huy ra tín hiệu cho Chung chạy xe chậm lại. Huy cho vượt lên trước, chặn xe ô tô lại. Sau đó, Lộc từ trên xe nhảy xuống cầm lưỡi kéo đã chuẩn bị sẵn, mở cửa sau của xe ô tô và đâm nhiều nhát vào vùng bụng và đùi của bà Chiến. Huy chạy đến đổ chai xăng đã được mua trước đó vào ô tô rồi châm lửa đốt.

Hậu quả khiến ông Ri tử vong, bà Chiến và Chung bị bỏng nặng. Tỷ lệ thương tích gây tổn hại sức khỏe của bà Chiến là 77%, cả cuộc đời còn lại của bà phải chiến đấu với những vết thương không bao giờ lành về thể xác và tinh thần.

Tháng 11/2018, TAND tỉnh Hậu Giang đã tuyên phạt Trần Kiều Trang 14 năm tù, Nguyễn Anh Tuấn 7 năm tù, Phạm Thanh Toàn, Cai Văn Chung mỗi bị cáo 12 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Tuyên phạt Nguyễn Thị The 20 năm tù về tội giết người, 8 năm tù về tội hủy hoại tài sản, tổng hình phạt là 28 năm tù; Nguyễn Quốc Huy 19 năm tù về tội giết người, 7 năm tù về tội Hủy hoại tài sản, tổng hợp hình phạt là 26 năm tù; Nguyễn Hữu Lộc 18 năm tù về tội “Giết người, 6 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”, tổng hợp hình phạt 24 năm tù.

Thuê người đánh dằn mặt người yêu của con gái, "không may" chết người

Bị bắt vì là chủ mưu trong vụ đánh hội đồng khiến nam thanh niên tử vong, Trịnh Thị Huy (39 tuổi, ngụ Bình Dương) khai, do không thể ngăn cản được cuộc tình của con gái nên đã thuê người đánh dằn mặt bạn trai của con để chia cắt mối tình. Tuy nhiên, nhóm người đánh thuê đã quá tay khiến nạn nhân tử vong.

Trịnh Thị Huy cho rằng chỉ thuê người đánh dằn mặt bạn trai của con gái nhưng không may dẫn đến tử vong

Huy biết việc con gái mình sống như vợ chồng với bạn trai tên Trần Trương Hiếu L. (24 tuổi) ở một phòng trọ ở khu phố Bình Phước A, thị xã Thuận An. Dù nhiều lần cấm cản, khuyên ngăn nhưng con không nghe lời. Bực tức, Huy nghĩ đến việc thuê người đánh dằn mặt bạn trai của con gái; hòng hù dọa để con gái chấm dứt quan hệ với người bạn trai và quay về nhà. Qua quen biết, Huy đã nhờ các đối tượng giang hồ đánh dằn mặt bạn trai của con gái mình với giá 5 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo hợp đồng, Huy đưa trước 2,5 triệu đồng cho nhóm trên rồi chỉ phòng trọ của anh L.. Tối 6/5/2019, sau khi đã nhận dạng được người cần đánh theo “hợp đồng”, nhóm người được thuê xông vào phòng đánh anh L. gây thương tích rồi tẩu thoát. Do vết thương quá nặng, anh L. đã tử vong ngay sau đó.

Mâu thuẫn trong quan hệ đồng tính, nữ sinh bị tạt axit mù mắt

5 năm trôi qua, nhưng những người dân sống trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp, TP.HCM) vẫn không thể quên sự việc hai nữ sinh bị tạt axit trên đường đi học về vào trưa 30/3/2016. Vụ việc khiến một trong hai nữ sinh bị bỏng gần hết mặt, mắt trái bị mù.

Nữ sinh viên H.T.T.T.H (20 tuổi, quê Đắk Lắk) chở bạn trên xe máy lưu thông trên đường Quang Trung để về nhà trọ sau khi tan học. Khi đến đoạn gần cầu Chợ Cầu (quận Gò Vấp), chị H. bị hai thanh niên chạy xe máy cùng chiều tạt axit vào mặt, người bạn phía sau cũng bị axit văng trúng tay. Cả hai cô gái loạng choạng tay lái té xuống đường. Nữ sinh viên H. mặt bỏng rát, mắt cay xè kêu gào trong đau đớn và được người dân chở đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường vụ việc

Liên quan đến vụ việc, vào chiều 1/4/2016, Công an quận Gò Vấp đã bắt giữ Trương Thị Kiều Quyên (21 tuổi) và Nguyễn Đình Thanh Tâm (20 tuổi, cùng quê Bình Thuận). Trước đó, công an cũng đã bắt giữ đối tượng Phạm Hoàng Long (19 tuổi, quê Bình Thuận). Công an xác định vụ việc xảy ra do mâu thuẫn tình cảm.

Theo cáo trạng, Quyên và Trần Nguyễn Ái D. (21 tuổi, quê Bình Thuận) có quan hệ yêu đương đồng tính. Thời gian này, Tâm quen nhóm Quyên và yêu nữ sinh này nhưng không được nhận lời.

Sau đó, Quyên và D. phát sinh mâu thuẫn nên D. chuyển đến sống chung với H. Đến tháng 12/2015, Tâm bàn kế hoạch giúp Quyên hàn gắn tình cảm với D,cả hai quyết định sử dụng axít tạt vào người bạn của H. để gây thương tích. Đôi nam nữ mua axít về pha loãng, sau đó, cả hai thuê Phạm Hoàng Long cầm axít tạt vào mặt H. với giá 1 triệu đồng.

HĐXX tuyên phạt Quyên 7 năm, Tâm 6 năm, Long 5 năm 6 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích; buộc bồi thường cho nạn nhân 900 triệu đồng.

