Giang hồ Thảo "lụi" - từ ẩn số tới đáp số (*): Ngang nhiên giành đất

Nhiều câu hỏi đang "treo" Vụ hủy hoại tài sản tại khu nhà đất 12.000 m2 ở phường Phú Hài xảy ra năm 2019, tháng 8-2022, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Phan Thiết ra quyết định khởi tố vụ án. Tới tháng 12 cùng năm, do hết thời hạn điều tra nhưng chưa xác định được bị can, công an ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự. Đến tháng 6-2023, Công an TP Phan Thiết phục hồi điều tra, khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thảo. Nhiều câu hỏi của dư luận đưa ra là vì sao việc đưa bị can ra ánh sáng phải do đích thân Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) phối hợp ra tay. Ông N.N.L, kể lại sự việc bị đánh đập Trong vụ việc trên, ông N.N.L, người làm thuê cho gia đình bị hại, cũng là nạn nhân của thói côn đồ. Sau lần kiên quyết không chịu đập bỏ tường rào của chủ khi bị nhóm Thảo "lụi" yêu cầu, ông bị chặn đường, ép tới một biệt thự gần cầu Bến Lội, TP Phan Thiết và hứng chịu những đòn đánh dã man khiến trào máu miệng, lung lay răng rồi ngất xỉu. Ngoài ra, hồi đầu năm nay, sau khi đường dây đưa ma túy từ TP HCM về TP Phan Thiết tiêu thụ liên quan tới đàn em Thảo "lụi" bị bóc gỡ, nhiều nghi vấn giang hồ này mở rộng sang lĩnh vực chất cấm. Liên quan đến những hoạt động của Thảo "lụi", chúng tôi đã liên hệ Công an TP Phan Thiết, Công an tỉnh Bình Thuận và đang chờ thông tin chính thức.