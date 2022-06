Gian díu với chồng người khác, nữ quái dùng chiêu "độc" để trả thù người vợ

Bị bà T. đánh ghen, Dương đã nảy sinh ý định trả thù người vợ của nhân tình bằng cách gài ma túy vào người bà T.

Bà T. tại thời điểm bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện gói ma túy trong túi xách.

Ngày 28/6, Công an TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Điện Biên Phủ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lò Thị Dương (42 tuổi) và Lò Thị Hồng (21 tuổi, con gái Dương) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Vu khống.

Theo đó, sáng 26/5, Công an phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ nhận tin báo về một người phụ nữ có dấu hiệu mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, lực lượng công an đã bắt giữ L.T.T (47 tuổi) và phát hiện 11 viên ma túy tổng hợp và 1 gói heroin trong túi xách của bà T.

Tại cơ quan công an, bà T. khai nhận sáng cùng ngày, bà chở gà từ phường Him Lam đi bán ở chợ Trung tâm 1. Đến 10h45, bà Thanh giao 4 con gà và 1 bao gạo cho một người phụ nữ tại xã Thanh Luông, huyện Điện Biên.

Lúc quay về, bà T. nhận 1 cuộc điện thoại và dừng lại bên đường nghe thì có người đàn ông không quen biết, đặt một gói ma túy nhỏ vào túi của bà, nhờ mang đến ngã ba hầm Đờ - Cát.

Bà T làm theo yêu cầu và bị công an phường bắt giữ khi đi đến điểm hẹn. Công an phường Thanh Trường đã ra lệnh tạm giữ hình sự bà T. để làm rõ vụ việc.

Quá trình điều tra, cơ quan công an nhận thấy có nhiều điểm đáng ngờ nên đã tiếp tục làm việc với bà T. Thời điểm này, bà T. mới khai nhận bản thân lúc đầu đã khai không đúng sự thật vì lo sợ, hoang mang nên đã khai sai tình tiết có người đàn ông thả gói ma túy vào túi của mình.

Bà T. đã khai lại và cho hay sau khi giao gà ở xã Thanh Luông, bà T. nói chuyện điện thoại với chồng thì có một người phụ nữ đứng bên cạnh. Lúc nghe điện thoại, người bà T. đeo túi lệch sang một bên. Ít phút sau, khi di chuyển đến hầm Đờ - Cát thì bà T. bị bắt và không hề biết có gói ma túy trong túi của mình.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu của Vu khống, tiếp tục điều tra, Công an TP Điện Biên Phủ phát hiện chồng bà T. là ông H. có mối quan hệ bất chính với Lò Thị Dương.

Hai mẹ con Lò Thị Dương và Lò Thị Hồng.

Tháng 1/2021, Dương từng bị vợ H. là bà T. đánh ghen tại xã Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ, rồi tung clip vụ việc lên Facebook, khả năng Dương có động cơ vu oan cho bà T. nên cơ quan công an đã triệu tập Dương đến làm việc. Cũng thời điểm này, cơ quan công an tiếp tục phát hiện sim điện thoại của Dương khớp với số điện thoại đã đặt hàng gà và gạo mà bà T. đã giao đến xã Thanh Luông trước khi bị bắt.

Tại trụ sở công an, bước đầu, Dương quanh co, khai báo nhỏ giọt. Sau khoảng 10 giờ làm việc, cơ quan điều tra xác định Dương thù tức việc từng bị bà T. đánh ghen, tung clip lên mạng xã hội nên nảy sinh ý định trả đũa. Người phụ nữ này sau đó mua ma túy, một sim rác và gọi con gái là Lò Thị Hồng hỗ trợ.

Ngày 26/5, Hồng theo hướng dẫn của mẹ, gọi điện đặt gà của bà T. và đề nghị giao đến xã Thanh Luông. Tại đây, Hồng tìm nơi vắng vẻ, nhân lúc sơ hở đã bỏ ma túy vào túi của nạn nhân và chủ động báo tin cho Công an phường Thanh Trường để bắt giữ bà T.

