Giám đốc Công ty đang nợ đầm đìa, gật đầu nhận giúp 'chạy án' cho kẻ giết người

Công an tỉnh Lào Cai vừa thông tin về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại TP. Lào Cai, liên quan đến đối tượng Ngô Tiến Thảo (SN 1984, trú tại TP. Lào Cai).

Vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của Nguyễn Hồng Long, bị can trong vụ án giết người do Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai thụ lý và bạn gái là Nguyễn Thị H (cùng trú tại tỉnh Lào Cai) gửi đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai. Long và bạn gái tố cáo Phạm Kiên Q (trú tại Lào Cai) đã hứa “chạy án”, chiếm đoạt của họ gần 1,3 tỷ đồng.

Đối tượng Ngô Tiến Thảo.

Tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã mời Q đến làm việc. Quá trình điều tra bước đầu xác định, ngày 11-5, do mâu thuẫn cá nhân, Long đã gây ra vụ án mạng rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Trong thời gian này, Long đã liên hệ với Q nhờ “chạy án”.

Đối tượng Q đã liên hệ với Thảo, đặt vấn đề nhờ “giúp" Long. Sau khi Thảo nhận lời, Q trao đổi lại thông tin với Long và chị H. Sau đó, thông qua Q, chị H đã 3 lần chuyển cho Thảo tổng cộng gần 1,3 tỷ đồng. Tuy nhiên sau đó, Long vẫn bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ.

Từ lời khai của Q và các chứng cứ thu thập được, ngày 25-5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã làm rõ hành vi phạm tội của Thảo; thực hiện lệnh khám xét nơi ở của đối tượng. Tại cơ quan Công an, Thảo khai nhận anh ta không có khả năng cũng như không có quan hệ với ai để “chạy án”. Song, do làm ăn thua lỗ, lại đang nợ nần nên khi nghe Q đặt vấn đề, Thảo đã nảy sinh ý định phạm tội. Toàn bộ số tiền nhận của chị H., Thảo đã trả nợ và chi tiêu cá nhân hết, không có khả năng chi trả.

Cơ quan CSĐT đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan.

