Công an quận 12 lật tẩy kịch bản lừa đảo tinh vi của Thắng "cú”: Đội lốt ông chủ hào nhoáng

Chỉ bằng thủ thuật lên mạng xã hội tìm số điện thoại (ĐT) của các chủ cửa hàng kinh doanh vải sợi, tay trùm lừa đảo đã gọi điện giả danh là người bên phía chủ thuê vận chuyển hàng để tiếp cận thăm dò nắm hành tung, số ĐT tài xế xe tải chuyển hàng, địa điểm giao hàng cũng như thông tin về số lượng và giá trị hàng hóa, rồi tìm thuê các xe tải và ba gác thay mình đến địa điểm thỏa thuận để nhận chở hàng hóa của khổ chủ về các địa điểm do mình chỉ định. Tiếp theo, gã trùm còn cao tay săn tìm nơi tiêu thụ sản phẩm và thuê cả người đi nhận tiền thay rồi mang số tiền bán hàng bất chính về cho mình chỉ qua những cuộc ĐT đơn giản... Sau 8 ngày tập trung điều tra truy xét, Công an quận 12 (CAQ12) đã xuất sắc khám phá thành công vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", vạch mặt kẻ giả danh là ông chủ của "người vận chuyển" hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản (LĐCĐTS).

Ngày 06/4/2023 tại địa bàn P.Thới An, Q12 xảy ra một vụ LĐCĐTS vô cùng ngoạn mục. Khoảng 15 giờ cùng ngày, khi đang điều khiển xe ôtô tải hiệu ISUZU loại 15 tấn, BS: 89C-080.28 chở hàng là ống đồng đến khu vực gần bãi xe miền Nam (BXMN, số 13, đường QL1A, KP1, P.Thới An, Q12), tài xế Đinh Văn Hoan (SN 1985, quê Ninh Bình) nhận được cuộc ĐT do một người đàn ông đứng tuổi nói bằng giọng miền Nam hỏi: "Xe em vào tới đâu rồi?".

Tưởng là bên chủ thuê vận chuyển hàng nên anh Hoan vui vẻ trả lời: "Xe em vào đến BXMN rồi". Nghe xong, người đàn ông ở đầu dây bên kia nói: "Anh cho người qua lấy 3 kiện hàng cần gấp để đi giao cho khách, em cho anh lấy trước 3 kiện, còn bao nhiêu sáng mai giao hết" thì anh Hoan đồng ý. Sau đó, gần 16 giờ cùng ngày, có 2 người đàn ông điều khiển xe tải và xe ba gác đến bãi xe nhận hàng rồi rời đi… Không lâu sau đó, anh Hoan hốt hoảng khi nhận được ĐT hối giao hàng của phía chủ hàng thật sự, lúc này anh mới bàng hoàng phát hiện mình đã bị kẻ gian LĐCĐTS. Ngay sau đó, anh Hoan đã trình báo vụ việc cho Cơ quan CSĐT CAQ12…

Hành vi táo tợn

Tiếp nhận tin báo, Ban chỉ huy CAQ12 đã chỉ đạo khẩn Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) tập trung lực lượng nhanh chóng điều tra, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CAQ12 đã nhanh chóng xác định được những manh mối thông tin có liên quan đến vụ án. Anh Nguyễn Văn Lập (SN 1967, ngụ KP5, P.Thạnh Xuân) xác nhận: vào thời điểm trước khi xảy ra vụ án, anh được một người quen giới thiệu chạy xe ôtô tải hiệu KIA, BS: 54U-3006 đến BXMN gặp anh Hoan để nhận và chở hàng thuê là 2 kiện hàng gồm 8 bành ống đồng về khu vực Cầu Lớn, H.Hóc Môn với giá 900.000 đồng cho một người đàn ông lạ mặt (chỉ mới biết qua ĐT).

Đồng thời anh Nguyễn Thế Toàn (SN 1981, ngụ KP2, P.Thạnh Xuân) cũng được một đối tượng giấu mặt thuê chạy xe ba gác máy BS: 61L7-1724 chở 1 kiện hàng gồm 4 bành ống đồng từ BXMN đến đường TX13, P.Thạnh Xuân với giá 300.000 đồng. Sau khi nhận hàng, anh Toàn được đối tượng gọi điện yêu cầu anh đứng đợi ở trước nhà số 378, đường Tô Ngọc Vân, KP5,P. Thạnh Xuân, còn anh Lập cũng được đối tượng yêu cầu giao hàng đến địa chỉ nhà không số, Tổ 3, KP7, P.Thới An, Q12. Hai tài xế đến điểm hẹn, không lâu sau đó đã có người đến gặp để lấy hàng...

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thắng

Qua những nguồn tin thu thập được, cơ quan điều tra xác định đối tượng thực hiện hành vi phạm tội từ xa (điều khiển qua ĐT) và không để lại tung tích gì ngoại trừ số ĐT sim rác. Trích xuất camera an ninh tại khu vực gần hiện trường xảy ra vụ án, CAQ12 xác định được phương tiện của đối tượng dùng để gây án là một chiếc xe Honda hiệu SH màu trắng nhưng do người khác đứng tên. Đối tượng đã mua lại xe này từ khá lâu nhưng không thực hiện việc đăng ký sang tên trước bạ, cũng như không để lại bất kỳ thông tin cá nhân nào nên công tác điều tra, truy xét vụ án gặp nhiều trở ngại... Tuy nhiên, với quyết tâm không lùi bước trước khó khăn, ngay sau đó Đội CSHS đã tham mưu Ban chỉ huy CAQ12 chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

Khi Cơ quan CSĐT CAQ12 đang ráo riết truy lùng và lên kế hoạch đưa đối tượng nghi vấn vào tầm ngắm thì một manh mối thú vị bất ngờ xuất hiện. Chiều 14/6/2023, CAQ12 đã xác định và đưa đối tượng nghi vấn Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1973. ngụ P1, Q11) về trụ sở làm việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội như sau:

Ngày 14/6/2023, Thắng lên trang mạng để tìm số ĐT của các cửa hàng bán vải trên địa bàn TPHCM và chọn được anh Trần Quốc Thanh (SN 1968, ngụ P9, Q.Phú Nhuận, là Giám đốc Công ty TNHH vải sợi Anh Trần tại P.Thới An, Q12) làm mục tiêu lừa đảo. Khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, Thắng điều khiển xe SH màu trắng, BS: 59N1-538.16 đi mua một sim ĐTDĐ khuyến mãi (sim rác) của nhà mạng MobiFone số thuê bao 0939116370 rồi gắn sim này vào ĐTDĐ hiệu Red Sun màu đen của mình để chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội.

Khoảng 12 giờ 40 phút cùng ngày, Thắng sử dụng số ĐT vừa mua gọi vào số ĐT của anh Thanh, giả danh là chủ đơn hàng vận chuyển vải rồi hỏi: "Vải chở đến đâu rồi?" thì anh Thanh thật thà nói: "Vải của anh xe chở đi rồi". Nghe xong, Thắng yêu cầu anh Thanh gửi số ĐT của phụ xế xe tải hiệu ISUZU, BS: 51D-586.72 (xe giao vải của anh Thanh) là anh Nguyễn Thuận (SN 1971, quê ở Thừa Thiên - Huế) cho Thắng. Qua liên lạc với anh Thuận, Thắng được thông báo biển số xe ôtô tải chở hàng và chủ động hẹn địa điểm giao vải tại đường Song Hành QL22, H.Hóc Môn.

Tang vật của vụ án

Lập tức, Thắng điều khiển xe SH đi tìm các xe ôtô tải đậu ở ngoài lề đường có dán số ĐT trên xe để thuê chở hàng. Tiếp đó, Thắng gọi điện thuê anh Nguyễn Thanh Phong (SN 1978, quê Tây Ninh) điều khiển xe ôtô tải hiệu KIA,BS: 51C-176.32 (chạy ứng dụng Lalamove đang đậu tại Ngã tư đường Nguyễn Ảnh Thủ - Tô Ký, thuộc xã Trung Chánh, H.Hóc Môn) đến trước nhà số 684, đường Song Hành QL22, KP2, thị trấn Hóc Môn, H.Hóc Môn để nhận 17 cây vải từ xe ôtô tải BS: 51D-586.72 của anh Thuận, sau đó chở đến ngã ba đường Bình Long và đường Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú với giá tiền 600.000 đồng...

Trong khi 2 xe ôtô tải đang giao nhận vải thì Thắng điều khiển xe SH đứng cách khoảng 20m để quan sát, theo dõi. Khi xác định toàn bộ số cây vải đã nằm gọn trên xe ôtô tải của anh Phong, Thắng điều khiển xe môtô chạy về khu vực P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú (đây là khu vực tập trung ngành nghề kinh doanh vải) để tìm nơi tiêu thụ.

Qua ĐT, Thắng tiếp cận được chị Huỳnh Thị Bé (SN 1995, quê Thừa Thiên - Huế, là chủ cửa hàng vải An Nhiên tại số 391, đường Phú Thọ Hòa) rồi gọi điện điều anh Phong chở số vải cây vừa nhận đến cho chị Bé xem, nhưng đã bị chủ cửa hàng từ chối mua. Tại đây, Thắng nhờ chồng chị Bé là anh Trần Minh Phú (SN 1994) tìm người bán toàn bộ số cây vải trên, đồng thời nhờ anh này cho mượn tạm tiền để trả số tiền thuê xe vận chuyển cho anh Phong. Hai bên thỏa thuận khi nào bán được hàng thì anh Phú mới chuyển tiền bán vải cho Thắng.

Sau đó, Thắng điều khiển xe SH đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường trên địa bàn TPHCM để tránh việc bị Cơ quan CA kiểm tra, phát hiện. Khi đến trước nhà số 110/15/27, đường Bà Hom, P13, Q6, Thắng làm rơi chiếc ĐTDĐ hiệu Red Sun (là ĐT Thắng sử dụng xuyên suốt trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt 17 cây vải nêu trên) và tiếp tục di chuyển. Đến chiều 14/6/2023, Thắng bị CAQ12 mời về làm việc... Cùng ngày, anh Trần Quốc Thanh cũng đến CA P.Thới An, Q12 để trình báo sự việc.

Thêm 1 vụ lừa đảo khác được phát hiện

Ngoài vụ việc nêu trên, khi cơ quan CA áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra mở rộng, Thắng khai nhận: vào ngày 06/4/2023, Thắng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt 3 kiện hàng gồm: 12 bành ống đồng tại BXMN. Cụ thể: bằng phương thức thủ đoạn tương tự, Thắng chuẩn bị 3 sim ĐTDĐ số 0904214013, 0908482663, 0583683075 của các nhà mạng Mobifone và Vietnamobile rồi gắn các sim này vào ĐTDĐ hiệu Red Sun màu đen để sử dụng.

Khoảng 15 giờ ngày 06/4/2023, Thắng điều khiển xe SH đến trước nhà số 1153, QL1A, P.Thới An (cách BXMN khoảng 500m) thì nhìn thấy 1 xe ôtô tải hiệu ISUZU loại 15 tấn, BS: 89C-080.28 đang chở hàng là ống đồng (trên xe có dán số ĐT) nên Thắng nảy sinh ý định LĐCĐTS. Đối tượng lấy ĐT gọi cho anh Đinh Văn Hoan và dẫn dụ anh này rơi vào bẫy lừa của mình. Kế đó, Thắng tiếp tục chạy lòng vòng trên địa bàn Q12 để tìm các xe ba gác và xe tải chở hàng thuê để lợi dụng phương tiện của họ đưa số hàng Thắng chiếm đoạt được đến các điểm thu mua phế liệu để bán.

Khoảng 15 giờ 40 phút cùng ngày, Thắng gọi điện thuê 2 anh Nguyễn Văn Lập và Nguyễn Thế Toàn điều khiển xe ôtô tải và xe ba gác đến BXMN nhận hàng từ anh Thuận rồi chở đến địa điểm do Thắng chỉ định. Tiếp theo, khoảng 17 giờ 50 phút ngày 06/4/2023, Thắng điều khiển xe SH đi lòng vòng trên địa bàn Q12 và H.Hóc Môn để tìm các điểm thu mua phế liệu thì nhìn thấy vựa ve chai tại số 327, đường Trịnh Thị Miến, ấp Tam Đông, X.Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn có in số ĐT. Qua đó, Thắng tiếp cận anh Phạm Minh Đăng (SN 1988, quê Hưng Yên) và được anh Đăng thỏa thuận, đồng ý mua số đồng nêu trên với giá tiền 174.000 đồng/1kg.

Thắng yêu cầu anh Đăng đi đến trước nhà số 378, đường Tô Ngọc Vân, KP5, P.Thạnh Xuân gặp anh Toàn lấy 1 kiện hàng gồm 4 bành ống đồng. Sau khi chuyển hàng xong, Thắng gọi ĐT nhờ anh Đăng trả giùm số tiền 500.000 đồng (tiền phí thuê chở hàng rồi Thắng sẽ trừ vào tiền hàng sau). Anh Đăng thông báo cho Thắng biết giá 1 kiện hàng có 4 cuộn đồng trọng lượng 462kg là 80.388.000 đồng thì Thắng đồng ý bán, sau đó kêu anh Đăng trừ đi số tiền phí trả công xe ba gác cho anh Toàn. Thắng yêu cầu anh Đăng đưa cho Thắng chẵn số tiền 80.000.000 đồng và đứng đợi tại chỗ sẽ có người đến lấy tiền...

(Còn tiếp...)

