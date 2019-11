Giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk dẫn hơn 300 cảnh sát đột kích hàng loạt quán bar

Thứ Hai, ngày 04/11/2019 08:36 AM (GMT+7)

Cơ quan chức năng kiểm tra nhanh ở cả 3 quán tụ điểm ăn chơi, thì có tới 88 thanh niên dương tính với chất ma túy…

Hiện trường vụ đột kích bắt giữ nhiều tụ điểm ăn chơi

Ngày 3/11, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đưa gần 100 người sử dụng ma túy và trách nhiệm liên đới trong 3 quán Bar, Karaoke ở TP Buôn Ma Thuột về trụ sở đơn vị để tiếp tục điều tra mở rộng.

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, trên 300 cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an TP Buôn Ma Thuột đồng loạt đột kích, kiểm tra hành chính đối với 3 cơ sở kinh doanh gồm: quán Bar G9, quán CoCo Beer và quán Karaoke The Bell ở nội thành TP Buôn Ma Thuột.

Tại thời điểm kiểm tra, cả 3 quán trên có hàng trăm thanh niên gồm nam và nữ đang nhảy múa điên cuồng. Trong đó, có nhiều thanh niên đang có biểu hiện phê ma túy.

Kiểm tra nhanh, cả 3 quán trên có 88 thanh niên dương tính với chất ma túy…

Đại tá Phạm Minh Thắng - Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk tại hiện trường

Đại tá Vũ Hồng văn - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trực tiếp chỉ huy trinh sát triệt phá các tụ điểm ăn chơi thác loạn ở TP Buôn Ma Thuột

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng đã bắt Hoàng Minh Tuấn (24 tuổi, trú tại phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột) - là đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức mua bán trái phép chất ma túy tại các tụ điểm nêu trên.

Lực lượng công an cũng thu giữ nhiều tang vật là chất túy, bình bơm khí bóng cười, hàng trăm chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc.

Bên ngoài một tụ điểm ăn chơi ở TP Buôn Ma Thuột

Ngay trong đêm Công an Đắk Lắk cũng đã bắt khẩn cấp Cao Xuân Phú (25 tuổi, trú tại huyện Krông Năng) khi đối tượng vừa có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại quán Karaoke The Bell…

Trong 1 năm qua, nhiều quán bar và tụ điểm karaoke ở TP Buôn Ma Thuột đã bị Công an tỉnh Đắk Lắk xử phạt, một số đối tượng đã bị khởi tố về hành vi chứa chấp người sử dụng ma tuý và mua bán ma túy. Tuy nhiên sau một thời gian, các tụ điểm ăn chơi đã hoạt động trở lại.