Giải cứu 2 bé gái bị cha đổ xăng lên người đòi đốt

Thứ Bảy, ngày 03/07/2021 11:34 AM (GMT+7)

Muốn níu kéo tình cảm với vợ, Nguyễn Văn Linh đã đổ xăng lên người 2 con gái rồi đe dọa đốt để cùng tự tử.

Sáng 3-7, Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Linh (SN 1988, trú tại phường Hoa Lư, TP Pleiku) để điều tra về hành vi đổ xăng lên người bản thân và 2 con gái ruột rồi đòi châm lửa đốt.

Trước đó, chiều 2-7, sau khi cãi nhau với vợ là chị L.T.T.L (SN 1993), Linh đi mua 1 lít xăng rồi về nhà chở 2 con gái 7 tuổi và 3 tuổi đến một nhà nghỉ trên đường Tô Vĩnh Diện, TP Pleiku thuê phòng. Tại đây, Linh đổ xăng lên người 2 con gái rồi chụp ảnh lại gửi cho vợ với nội dung: "Sống không cùng nhau thì sẽ chết cùng nhau, nhìn mặt lần cuối đi".

Sau khi nhận tin nhắn, chị L. hoảng sợ nên báo cho gia đình 2 bên và trình báo công an. Lực lượng Công an phường Hoa Lư, Công an TP Pleiku đã lập tức đến hiện trường để vận động đối tượng mở cửa đưa 2 bé gái ra ngoài nhưng Linh không đồng ý.

Lực lượng công an tiếp tục vận động và lên phương án giải cứu nạn nhân, nhưng đối tượng vẫn kiên quyết không thả người. Nhận thấy tình huống khẩn cấp, lực lượng công an đã phá cửa phòng trọ xông vào.

Lúc này, Linh đang định tiếp tục đổ xăng lên người rồi tự tử cùng 2 con nhưng lực lượng công an đã kịp thời dập lửa, bắt giữ Linh và đưa 2 bé gái ra ngoài an toàn.

Qua điều tra ban đầu xác định nguyên nhân là do thời gian vừa qua, vợ chồng Linh thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Chị L. gửi đơn ra tòa xin ly hôn vì cho rằng Linh thường xuyên ghen tuông, đánh đập. Trong khi đó, Linh tìm cách níu kéo và muốn hàn gắn tình cảm nhưng chị L. không đồng ý.

