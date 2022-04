Giả thành lập ngân hàng để lừa đảo hàng trăm tỉ đồng ở TP.HCM

Bà Nghệ đưa ra thông tin gian dối về việc thành lập ngân hàng và hứa hẹn cho một số người đứng tên cổ phần mục đích để chiếm đoạt tiền.

Ngày 6-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM (PC03) đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phùng Thị Nghệ (37 tuổi, ngụ quận 7, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC03) điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP.HCM theo đơn tố giác của nhiều người, tố cáo bà Nghệ chiếm đoạt hơn 650 tỈ đồng.

Bà Nghệ tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

công an xác định bà Nghệ đã có hành vi: đưa ra thông tin gian dối về việc thành lập ngân hàng và cam kết, hứa hẹn cho một số người dân đứng tên cổ phần sau khi ngân hàng được thành lập, mục đích để chiếm đoạt tiền.

Ngày 1-4-2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phùng Thị Nghệ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và chuyển hồ sơ đến VKS TP.HCM đề nghị phê chuẩn.

Ngày 6-4, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã phê chuẩn các Quyết định, Lệnh của Cơ quan CSĐT. Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Để phục vụ điều tra, Công an TP.HCM đề nghị những cá nhân, tổ chức nào đã bị Phùng Thị Nghệ chiếm đoạt tài sản thì trình báo và cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan CSĐT. Mọi thông tin vui lòng liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh (PC03), số 674 Đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.HCM.

