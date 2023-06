Giả danh công an xã hướng dẫn kích hoạt định danh điện tử để lừa đảo

Khoảng 10h ngày 16/6, bà N.T.L đang ở nhà thì nhận được điện thoại của một người đàn ông tự giới thiệu là Công an xã Xuân Nộn phụ trách thôn Đường Nhạn. Qua điện thoại, người đàn ông mời bà N.T. L ra trụ sở Công an xã để kích hoạt định danh điện tử. Quá trình nói chuyện, cùng với việc thông báo bà L. chưa đăng ký, kích hoạt định danh điện tử, người đàn ông tự xưng là “Công an xã” còn cho biết, bà đang bị một ngân hàng có chi nhánh ở quận Tây Hồ đòi nợ số tiền 66 triệu đồng.

Khi bà L. khẳng định không vay nợ ngân hàng thì người tự xưng là "Công an xã” nói rằng, sẽ có cán bộ của Công an TP Hà Nội gọi điện thoại trao đổi thông tin với bà L và hướng dẫn bà làm bản tường trình sự việc.

Bà L. tường trình sự việc tại cơ quan Công an.

Một lúc sau đó, có một người đàn ông tự xưng là “cán bộ Công an TP Hà Nội”, gọi điện thoại cho bà L. Sau khi cam kết sẽ hướng dẫn, đảm bảo bà L. vô can trong việc nợ tiền, vị “cán bộ Công an TP Hà Nội” yêu cầu bà L. phải chuyển 66 triệu đồng qua tài khoản để chứng minh không nợ tiền. Sau khi chứng minh, bà L. sẽ được nhận lại đủ 66 triệu đồng.

Đến lúc này, bà L. đã nhận thấy những điều không bình thường. Do trước đó đã được Công an xã Xuân Nộn tuyên truyền về phương thức và thủ đoạn phạm tội của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên bà đã tìm cách thông tin đến Công an xã. Sau khi nhận được thông tin, Công an xã Xuân Nộn đã phối hợp, xử lý vụ việc, ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Trung tá Đinh Văn Khoa, Trưởng Công an xã Xuân Nộn, đây là trường hợp lừa đảo đầu tiên ghi nhận ở địa bàn xã. Song do đã được tuyên truyền nên người dân đã rất cảnh giác... Tuy nhiên qua sự việc này, Công an xã đã báo cáo cơ quan cấp trên để tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân. Bởi rất có thể, đối tượng xấu sẽ không dừng lại ở xã Xuân Nộn.

