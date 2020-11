Gia cảnh thảm thương của cậu bé bị chủ quán bánh xèo bạo hành dã man ở Bắc Ninh

Thứ Ba, ngày 24/11/2020 09:10 AM (GMT+7)

Cậu bé bị chủ quán bánh xèo bạo hành dã man có hoàn cảnh bi thương: mồ côi mẹ, cha bị tâm thần không ai chăm sóc.

Chiều 23-11, phóng viên Báo Người Lao Động đã tìm đến gia đình em Trương Quang Duy (15 tuổi, thôn Thuận Hòa, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) - nạn nhân bị chủ quán bánh xèo ở Bắc Ninh bạo hành.

Thấy có nhiều người tới nhà, ông Trương Quang Thái (53 tuổi, cha ruột cháu Trương Quang Duy) tỏ ra lo lắng. Ai hỏi gì ông cũng không nói, ngồi lặng lẽ bên chiếc giường. Căn nhà tuềnh toàng không có gì đáng giá. Cơn bão số 9 vừa qua đã làm bay mất mái. Hàng xóm thấy thương tình đã cùng nhau gỡ mái tôn chuồng bò, lợp tạm làm nơi tránh mưa giúp ông Thái.

Căn nhà cha con cháu Duy sinh sống. Ảnh: T.Trực

Ông Trương Quang Minh (62 tuổi, ông nội thúc của cháu Duy – chú ruột ông Thái), cho biết cha của cháu Duy bị tâm thần đã 6 năm qua. Lúc bình thường thì ngồi yên, còn lúc lên cơn, ông Thái đi lang thang, hút hét khắp nơi. "Lúc cha cháu Duy bị tâm thần, khoảng 1 năm sau thì mẹ cháu cũng qua đời vì căn bệnh phổi. Ba anh em nó (18 tuổi, 16 tuổi và 15 tuổi) nương tựa vào nhau, nhờ bà con trong xóm, dòng họ giúp đỡ sống qua ngày", ông Minh kể.

Cách đây 3 năm, anh cả và chị của Duy ra Bắc Ninh phụ quán bán bánh xèo do cậu ruột của Duy mở (cậu ruột quê gốc ở xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa – cách nhà cháu Duy hiện tại khoảng 8km). Chị cháu Duy làm ở quán bánh xèo do con gái cậu mở ra, còn anh cả Duy phụ bán một quán khác do bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (34 tuổi, ngụ xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa) làm chủ. Còn Duy ở nhà với người cha bị bệnh tâm thần.

Ở nhà một mình, không ai chăm sóc, cậu bé học hành sa sút, lại ham chơi. Học đến năm lớp 8, Duy nghỉ học. Sau khi nghỉ học, cuối tháng 9-2020, anh cả của Duy đã gọi điện về nói Duy ra phụ việc cho quán bánh xèo của bà Tuyết để dễ bề quản lý em.

Duy nghe lời anh, bắt xe ra Bắc Ninh để phụ giúp quán. Lúc lên xe đi Bắc Ninh, trong người cháu Duy không có tiền, chỉ có bộ đồ đi học còn lành lặn. Khi xe ra tới nơi, Duy mới được chủ quán bánh xèo trả tiền xe.

Ông Trương Quang Thái, cha cháu Duy bị tâm thần 6 năm qua. Ảnh: T.Trực

"Nó mới ra chỉ được khoảng 2 tháng đã bị đánh đập thậm tệ đến thế. Hoàn cảnh cha mẹ cháu như vậy, phía gia đình chủ quán bánh xèo (quê ở xã Nghĩa Mỹ, lấy chồng ở Bắc Ninh) cũng từng đến nhà cháu nên biết rất rõ. Họ nói ra đó sẽ tạo điều kiện giúp cháu, kiếm tiền nuôi cha nên chúng tôi mới để cháu đi. Ai đâu có ngờ", ông Minh nói.

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, trong lúc làm nhiệm vụ, Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh phát hiện một thiếu niên tại khu vực Chùa thôn Lạc Nhuế, xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong có biểu hiện bất thường, trên người nhiều vết thương.

Sau khi đưa về trụ sở Công an huyện, thiếu niên trình bày tên Trương Quang Duy (15 tuổi, ngụ thôn Thuận Hòa, xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi). Sau khi được động viên, chăm sóc, cháu Duy khai do bị vợ chồng Nguyễn Thị Ánh Tuyết và Ngô Thanh Vũ – chủ quán bánh xèo Miền Trung tại Ấp Đồn, xã Yên Trung, huyện Yên Phong thường xuyên đánh đập nên bỏ trốn.

Ngày 22-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Phong đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc và ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Ánh Tuyết về hành vi "hành hạ người khác" theo quy định tại điều 140 Bộ Luật Hình sự.

