Bắt nhóm đối tượng gây rối do Hòa “Lác” cầm đầu

Thứ Hai, ngày 14/06/2021 20:00 PM (GMT+7)

Chiều 14/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 13 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng cùng tang vật.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng bước đầu khai nhận: Vào ngày 23/3, nhóm của Thái Văn Vũ Linh (SN 1999, ngụ xã Tân Hội, huyện Tân Châu) đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm Nguyễn Văn Mạnh (SN 1992, ngụ xã Tân đông, huyện Tân Châu), nên hẹn địa điểm đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Đến 8h ngày 24/3, nhóm Linh nhận được điện thoại yêu cầu đến nhà Mạnh để hòa giải, nhưng Linh không đồng ý. Sau đó, nhóm Linh “hùn tiền” để mua dao tự chế.

Để trả thù nhóm Mạnh, nhóm Linh còn rủ thêm 22 đối tượng khác ở xã Suối Dây, thị trấn Tân Châu (huyện Tân Châu) và huyện Tân Biên đến quán nước thuộc thị trấn Tân Châu tụ tập.

Tại đây, khoảng 40 đối tượng trong nhóm Linh chưa biết mặt nhau nên chúng phải đeo trên tay chiếc khăn màu đỏ để phân biệt “cùng phe”. Tiếp đó, cả nhóm đến ngã ba Tân Đông, xã Tân Đông. Trên đường đi, chúng điều kiển xe máy và cầm dao tự chế chạy với tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách, hò hét làm người dân tham gia lưu thông hoảng sợ, tấp vào lề đường. Gần 23h cùng ngày, chúng tập trung tại khu vực ngã ba Tân Đông chuẩn bị hỗn chiến thì bị tổ công tác Công an huyện Tân Châu phát hiện. Bọn chúng chống trả, rồi rồ ga tẩu thoát. Tại hiện trường, Công an thu giữ tang vật gồm: 4 dao tự chế, 1 máy cắt sắt, 1 máy hàn, 1 máy mài, 6 điện thoại di động, 4 xe máy...

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định các đối tượng trên thường xuyên tụ tập để chơi bời, lêu lỏng. Cầm đầu 2 nhóm ở xã Suối Dây và thị trấn Tân Châu là Phan Trung Hậu (SN 2001) và Đỗ Thanh Hòa (tức “Lác”, SN 1994).

Ngày 28/5, Công an bắt tạm giam Hòa trong vụ án đánh bạc. Mở rộng điều tra đến nay, Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 13 đối tượng.

Nguồn: http://cand.com.vn/Phap-luat/Bat-tam-giam-nhom-doi-tuong-gay-roi-do-Hoa-Lac-cam-dau-645754/Nguồn: http://cand.com.vn/Phap-luat/Bat-tam-giam-nhom-doi-tuong-gay-roi-do-Hoa-Lac-cam-dau-645754/