Gần 40 nhân chứng dự tòa vụ giết người đúc bê tông ở Bình Dương

Thứ Tư, ngày 24/06/2020 16:00 PM (GMT+7)

TAND tỉnh Bình Dương vừa thông báo chính thức sẽ đưa vụ án giết người đúc bê tông từng gây chấn động dư luận ra xét xử vào ngày mai (25/6). Có 5 luật sư, 12 người có quyền lợi liên quan và 37 nhân chứng sẽ có mặt tại phiên tòa này.

Hiện trường nơi các đối tượng phi tang xác trong thùng bê tông

Theo đó, TAND tỉnh Bình Dương cho biết vào ngày mai (25/6) sẽ diễn ra phiên xét xử đầu tiên vụ án giết người phi tang xác trong thùng bê tông của nhóm đối tượng. Trước đó, vào tháng 4, Viện KSND tỉnh Bình Dương đã ban hành cáo trạng, truy tố ra trước tòa để xét xử đối với 4 bị can về tội danh “Giết người”.

Các đối tượng đều là nữ gồm: Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988, ngụ TP.HCM), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (SN 1979, quê Quảng Ngãi), Lê Ngọc Phương Thảo (SN 1990, quê Tiền Giang), Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953, mẹ của Hà).

Nhóm đối tượng giết người

Ngoài ra, Lê Ngọc Phương Thảo, Nguyễn Ngọc Tâm Huyên, Trịnh Thị Hồng Hoa còn bị truy tố thêm tội “Che giấu tội phạm” và “Không tố giác tội phạm”. Bị cáo Hà có 2 luật sư bào chữa thuộc đoàn luật sư TP HCM. Các bị cáo Thảo, Huyên, Hoa được bào chữa bởi 3 luật sư thuộc đoàn luật sư tỉnh Bình Dương.

Tòa án cũng triệu tập người đại diện của bị hại Linh ở Nghệ An và người đại diện của bị hại Thành tại Thành phố Hồ Chí Minh. 12 người có quyền lợi liên quan và 37 người làm chứng cũng được mời đến phiên tòa.

Theo cáo trạng, Hà, Thảo, Huyên, Hoa cùng anh Trần Trí Thành (SN 1992, ngụ TP.HCM) và ông Trần Đức Linh (SN 1969, quê Nghệ An) là một nhóm tập luyện trái phép “Pháp luân công” do Hà trưởng nhóm, hoạt động tại Khánh Hòa và TP.HCM. Do sợ bị chính quyền phát hiện, nhóm này liên tục đổi địa điểm tại các tỉnh, thành để tu luyện trái phép.

Tháng 7/2018, nhóm của Hà thuê một căn nhà tại thị trấn Lai Uyên (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) để hoạt động. Thời gian này có thêm hai người khác cùng tu luyện chung. Trong quá trình này, do không thể theo được phương pháp tu luyện khổ cực của nhóm nên 2 người này bỏ trốn.

Căn nhà ở Bình Dương nơi xảy ra vụ việc

Sợ bị lộ địa điểm, nhóm của Hà thuê một căn nhà khác tại xã Hưng Hòa (huyện Bàu Bàng) của ông Nguyễn Minh Vương với giá 2 triệu đồng/tháng, dùng tấm bạt nilon vây kín quanh căn nhà để tiếp tục tu luyện.

Cuối tháng 12/2018, cả nhóm di chuyển đến huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thuê phòng trong một khu Villa để tiếp tục tu luyện Pháp luân công bằng cách nhịn ăn (gọi là tịnh cốc).

Đến ngày 20/1/2019, do không thể chịu đựng được việc “tịnh cốc” nên ông Linh tìm cách bỏ trốn khỏi nhóm nhưng bị nhóm của Hà bắt giữ đánh đập tử vong, sau đó đưa thi thể vào phòng bật điều hòa nhiệt độ xuống 16 độ C để tránh bị phân hủy.

Ba ngày sau, nhóm này mang thi thể ông Linh để trên xe ô tô trở về lại căn nhà ở xã Hưng Hòa. Tuy nhiên, lúc này thi thể bắt đầu phân hủy nên Hà và Thành đi mua một thùng nhựa, cho thi thể vào rồi đổ bê tông che lấp, cả nhóm tiếp tục quá trình tu luyện như bình thường.

Trong thời gian tu luyện tại đây, nhóm này thấy anh Thành có nhiều biểu hiện bất thường như lén đi ăn lúc nửa đêm, ăn không nhường nhịn mọi người... nên Hà bàn bạc với Thảo, Huyên và Hoa tìm cách giết chết Thành.

Khoảng 16h ngày 15/3/2019, Hà dùng dây thòng lọng siết chặt cổ, dùng chích điện chích vào tay của Thành đến khi nạn nhân bất tỉnh. Sáng hôm sau, khi thấy anh Thành đã tử vong, Hà yêu cầu Thảo lên mạng đặt mua một bồn nhựa, xi-măng, cát... về để phi tang thi thể giống ông Linh trước đó.

Sau khi phi tang các nạn nhân, nhóm của Hà để hai thùng bê tông trong phòng, đóng cửa rồi cùng nhau rời khỏi nhà đến thuê một khách sạn tại TP Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Ngày 15/5/2019, ông Nguyễn Minh Vương đến dọn nhà theo thỏa thuận với khách thuê mới thì phát hiện 2 thùng nhựa bê tông chứa thi thể bên trong. Qua truy xét, cơ quan điều tra xác định nhóm của Hà gây ra vụ án trên nên phát thông báo truy tìm.

Đến ngày 18/5/2019, biết bị động nên nhóm này lên xe ô tô rời khỏi khách sạn, tuy nhiên bị bảo vệ và lực lượng công an ngăn chặn, bắt giữ. Quá trình điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi giết người.

Theo cơ quan chức năng, hiện tất cả các bị can đều có sức khỏe tốt, tâm lý ổn định trước ngày xét xử.

