Gần 2.000 người "sập bẫy" lừa chạy quảng cáo trên mạng xã hội

Thứ Bảy, ngày 02/10/2021 07:27 AM (GMT+7)

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, phát hiện ngày 21/10/2020, tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Quá trình điều tra xác định, có khoảng gần 2.000 người trên khắp cả nước bị nhóm của Lương Ngọc Đức lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định: Từ khoảng tháng 7/2020, một nhóm đối tượng do Lương Ngọc Đức (SN 1996, trú tại tổ 5, khu Đông Sơn, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) cầm đầu đã lập ra các trang trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo để chạy quảng cáo cho vay tiền từ 5.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng/hợp đồng vay tín chấp với lãi suất là 0,5%/tháng.

Thủ tục vay tiền với điều kiện đơn giản (khách hàng chỉ cần chụp ảnh chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu hoặc bằng lái xe, biên lai tiền điện hàng tháng gửi qua Zalo), nên rất nhiều khách hàng trên cả nước đã đăng ký số điện thoại để vay tiền.

Sau khi có số điện thoại của khách hàng, đồng bọn của Đức sẽ gọi điện tư vấn với khách hàng. Nếu khách hàng đồng ý vay tiền thì sẽ có người đóng giả nhân viên bảo hiểm gọi điện cho khách hàng thông báo khách hàng đã được duyệt khoản vay và yêu cầu khách đóng bảo hiểm khoản vay với số tiền từ 530.000 đồng đến 550.000 đồng. Do số tiền nhỏ nên nhiều khách hàng đã tin tưởng và đồng ý việc đóng tiền bảo hiểm khoản vay trước khi được giải ngân.

Đối tượng Lương Ngọc Đức đang tại Cơ quan điều tra.

Nhóm của Đức sẽ gửi hợp đồng giả (do nhóm của Đức soạn ra) cho khách hàng qua các đơn vị chuyển phát nhanh.

Để tạo niềm tin với khách hàng, nhóm của Đức đã đặt thuê làm giả con dấu mang tên các công ty “ma” như: Công ty TNHH dịch vụ và thương mại HSJC, Công ty TNHH Hạ Thái, Công ty TNHH Hoàng Lâm, Công ty tài chính Việt Nam, Công ty cổ phần tài chính quốc tế GC….để làm lập ra các hợp đồng tín dụng giả gửi cho khách hàng.

Khách hàng nhận hợp đồng sẽ chuyển tiền bảo hiểm cho nhóm của Đức qua nhân viên chuyển phát (chuyển tiền theo dạng COD). Các đơn vị chuyển phát tập hợp tiền COD từ các đơn hàng thành công và chuyển lại cho nhóm của Đức. Khi nhận được tiền, Đức chỉ đạo đồng bọn chặn số điện thoại và Zalo của người nộp tiền.

Các bị hại do bị chiếm đoạt số tiền ít nên thường không trình báo cơ quan công an. Căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 9 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh xác định có khoảng gần 2.000 người trên khắp cả nước bị nhóm của Đức lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức như nêu trên.

Đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Công an các tỉnh thành trên cả nước tiến hành xác minh làm việc với nhiều người trong số này, tuy nhiên còn nhiều người không xác minh được nhân thân lai lịch hoặc không làm việc được. Điều này gây khó khăn cho quá trình điều tra xử lý các đối tượng trong vụ án cũng như đảm bảo quyền lợi cho các bị hại.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo nếu ai bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn như nêu trên mà chưa làm việc với cơ quan Công an thì liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh (dốc giao thông, phường Hà Trung, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, số điện thoại: 069.2808.133, gặp Điều tra viên Nguyễn Việt Dũng) để cung cấp thông tin và được bảo đảm quyền lợi.

